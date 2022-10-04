快閃一個月！「紅磚布丁」攜人氣新品－觀音拿鐵布丁登陸北捷市政府站
來自台南的布丁界精品「紅磚布丁」，帶著今年的發燒新品觀音拿鐵布丁，來到台北跟大家見面了！在台北捷運設立的快閃店營運到10/31，不用到台南就吃得到的美味，布丁控們要把握難得的機會衝一波！
繼去年推出讓人念念不忘的泰奶布丁後，今年秋天「紅磚布丁」再度推出話題新品「觀音拿鐵布丁」，香氣突出的鐵觀音茶，與濃郁的拿鐵結合成為軟嫩布丁，吃完喉韻有茶的甘香清爽，一推出預購就破萬杯；而且不只觀音拿鐵布丁，還能買到秋季販售的另外四種口味：焦糖烤布丁、摩卡烤布丁、巧克力布丁、芝麻輕布丁，為食慾之秋帶來最甜蜜的體驗！快閃店位於台北捷運市政府站「2號出口」，仔細找找別錯過了～
現場販售的數量有限，快閃店前3天約在下午17：00左右就賣光了，提醒想嘗鮮的人可要早一點去、下手時也別猶豫，買下去就對了！
紅磚布丁快閃店
台北捷運市政府站 2號出口方向
販售口味：
觀音拿鐵布丁、焦糖烤布丁、摩卡烤布丁、巧克力布丁、芝麻輕布丁
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