IG爆紅新點！純白系「Chubby Doo Donut Store」超浮誇義式爆漿甜甜圈，必吃濃郁「珍奶口味」

IG爆紅是甜甜圈？還是現代版一線天？

在市區就能拍出現代版一線天！桃園新亮點“阜山聚落”，外觀超美純白的俐落建築，目前有三層獨立空間，最吸引我的是「Chubby Doo Donut Store」浮誇甜甜圈，上次來時整棟休館，這天順路就來踩點，義式爆漿甜甜圈果然沒讓我失望～有爆點！

Chubby Doo Donut Store 在哪？

阜山聚落是阜山團最新力作，就在經國二路特區裡，水岸三街與經國二路轉角處，距離南崁交流道車程不用5分鐘、桃園車站商圈約15分鐘，整棟外觀以白色為主，一旁皆是紅線不能停車，對面有收費停車場40元/時。

桃園區經國二路85號1樓

11:00am-夕陽下(賣完為止）

公休日公布於店家IG

整棟建築主體線條俐落，加上不同大小的錯開窗戶，在這條路上格外醒目有特色！假日會結合戶外餐車市集，週末來這裡不用怕餓肚子。

有看到甜甜圈的招牌嗎？又多低調就有多低調！

阜山聚落

一樓：Chubby Doo Donut Store、B.A.F Dining、全家

二樓：快閃空間、25TOGO x NOTAG的聯名合作店以及ACTIVE LIVING 積極生活

三樓：Stay樂待親子共融空間

Chubby Doo Donut Store

我的眼球充滿了甜甜圈！每天上午11:00開始營業，甜甜圈現做要到12：30才會出爐，持續到夕陽下賣完就收工，用餐空間相當寬敞，整體以黃色為主，幫氛圍增添不少溫度感～

Chubby Doo Donut Store MENU

甜甜圈有6種甜口味90元~100元/顆，伯爵珍珠卡士達、清流鹹蛋黃、香草卡士達、熱帶水果、芋泥牛奶卡士達和檸檬奶醬，想要鹹的也有咖哩牛包、辣味起司，怎麼覺得有日式咖哩麵包的影子，只是日式炸麵包是沾麵包粉去油炸，義式甜甜圈少了油炸烤成用烤的，加上可愛裝飾超療癒。

飲品部分有咖啡、茶與氣泡飲，每杯在60元～110元之間，算是一般平價消費。

三內用無低消、不限時間

半開放式吧台廚房，可以現場看到烤好的甜甜圈，正在組裝呢～

IG打卡 球傘區

每個人來到Chubby Doo Donut Store！一定會來球傘區拍照，黃、白色呈現出來的暖色調，沒有一點距離感，讓人直想一直靠近，相信一定有小孩忍不住直奔球池區，小孩適合送往三樓，三樓是網美親子館還有小姊姊喔～

空間設計寬敞，桌與桌間離很遠，整間可容納約25人，很適合年輕人吃甜甜圈拍拍照～

義式甜甜圈

這一個個圓圓蓬蓬的甜甜圈，是不是超可愛？！甜甜圈擺放在吧台，客人點的時候才會擠餡擠裝飾，遇到人多的時候，要有耐心稍等一下。

連衛生紙都那麼有造型！內用不收服務費，做好會統一放在托盤上，請客人來領取，很貼心托盤還放有衛生紙讓顧客使用。

目前試營運期間買甜甜圈送美式咖啡！我們兩個人點兩個甜甜圈，就送兩杯美式咖啡，等於一個人下午茶才90元、100元，你說能不來嗎？！

甜甜圈不像美式、台式都有一個空心洞，這個就像是一個擠餡麵包，放在小盒子裡看起來好療癒～

看到甜甜圈上的鳳梨花！立刻讓我聯想到，熱情巴西嘉年華的森巴舞，舞者服裝頭飾都好繽紛又浮誇，甜甜圈改成Ｑ版一樣吸睛～

聽說裡面最浮誇的甜甜圈，就是這熱帶水果甜甜圈，還真有點捨不得破壞它。

平常見到的鳳梨花果乾都是黃色居多，這的竟然是大紅色！一吃果然熱情酸酸又甜甜。

甜甜圈麵包體相當軟綿，介於軟麵包與蛋糕間，加上日本上白糖，甜甜圈沒有多餘甜膩感，一咬下去就能看到黃色卡士達醬，吃第二口就能感受到要爆漿啦！內餡好飽滿，酸酸甜甜水果卡士達餡，有點鳳梨mix檸檬風味，加上外皮撒上的糖粉，不像一般美式甜甜圈吃了都會膩，這好適合夏天吃～

伯爵珍珠卡士達

接著又是讓人瘋狂尖叫甜甜圈！台灣之光珍珠奶茶也做成甜甜圈口味，甜甜圈擠上鮮奶油擺上珍珠，還灑上點這是伯爵茶粉嗎？

一咬下去又另一種驚艷！伯爵奶茶做成的卡士達餡，吃起來比剛才水果卡士達濃稠，但這伯爵茶香氣很強烈，加上每一口都吃得到Ｑ彈粉圓，濃郁香氣讓人齒頰留香，不會有什麼甜膩感，即使不愛甜的朋友也被這甜甜圈吸引呢！

療癒系甜點讓人看了有好心情，吃起來也相當有層次，是一家我會繼續回訪的甜甜圈～

阜樹理念

阜山聚落整棟建築，外觀特色線條俐落，實際這設計可是結合了傳統聚落建築，開放式空間長廊間互通，中間還有一座現代房子少見的天井設計，仰頭就能瞭望雲鏡～

不管是從二樓走下去，或從一樓走出去到戶外，都運用了自然採光，尤其是一樓彷彿現代版的一線天。

藏在市區現代版一線天

後方就像個秘密小花園，有些客人會在戶外吃起甜甜圈，拍照也很美喔～

從側面就能看出建築特色，左右長短不對稱的聚落合院，在經國特區獨樹一格。

Chubby Doo Donut Store

地址：桃園市桃園區經國二路85號

試營運時間：11:00～夕陽下（賣完為止）

公休日：公布於店家IG

IG：https://www.instagram.com/chubby.doo_/

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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