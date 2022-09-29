米其林麥芽香紅茶只要18元！ 南港好一點熟醇紅茶「蜜雨紅茶」新上市，連續7天第二杯半價

南港人追好夯紅茶再一家！ 新開幕「好一點熟醇紅茶」最新秋季新品「蜜雨紅茶」上市，同步帶來「蜜雨紅茶+熟醇紅茶」優惠組合，連續7天任選第二杯半價，每人限購2組好茶開喝囉。

由獲得有食品界米其林之稱iTQi三星榮譽的茶師監製的「好一點熟醇紅茶」，其中主打的「熟醇紅茶」喝起來尾韻散發麥芽清香，無糖不澀、口感滑順，高品質口感迅速累積大批粉絲。

圖／好一點熟醇紅茶

9/30「好一點熟醇紅茶」將推出秋季新品「蜜雨紅茶」，同樣是由專業茶師嚴選，手採高山金萱茶種，茶湯呈現清澈紅潤的顏色，散發自然蜜香並混合著堅果香氣，喝來還會回甘。

好一點熟醇紅茶自9/30至10/6推出新品上市活動「蜜雨紅茶+熟醇紅茶」，任選第二杯半價，最低18元就能喝到招牌熟醇紅茶，每人單筆限購2組(限大杯、限自取，門市與「你訂」平台皆有此優惠)

圖／好一點熟醇紅茶

好一點熟醇紅茶(台北南港店)

電話：02-2655-9151（提供外送服務）

地址：台北市南港區南港路一段133號

營業時間：週一~週五 10:00-21:00、週六~週日 11:00-20:00

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