捕捉星巴克小熊有禮！ 星巴克「買一送一」慶國際咖啡日 快快截圖Bearista喝起來

一日之計在於晨，期待每一天以一杯星巴克咖啡開啟日常，並同步歡慶國際咖啡日！星巴克特別舉辦「社群尋找小熊 好友分享」活動，於10/3至10/5止參與活動者可享買一送一優惠！

圖／星巴克提供

慶祝國際咖啡日，星巴克推廣在社群上的咖啡日常中，都可以找得到愛喝咖啡的Bearista星巴克小熊，10/1至10/5期間，星巴克粉絲即可於自營媒體上(社群限時動態、星巴克LINE 官方帳號或社群貼文)尋找小熊，10/3至10/5的11:00-20:00憑截圖，即可享有兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰熱一致「全品項飲料」好友分享優惠一次。

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快來張大你的眼，找到Bearista小熊即可立刻截圖拿好康！於活動期間，在星巴克社群限時動態、星巴克LINE官方帳號、社群貼文等找到Bearista並截圖，即可有機會好好享用星巴克買一送一。

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