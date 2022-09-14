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太涮嘴！GODIVA台港限定「巧克力蝴蝶酥」酥脆口感與可可香氣的完美組合 限時加購「立方形松露巧克力」超優惠

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／GODIVA提供
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獨家在這！今年，比利時皇室御用巧克力品牌「GODIVA」於台灣及香港門市獨家推出「巧克力蝴蝶酥」與「手工綜合堅果巧克力塊」，酥脆口感與醇濃頂級巧克力的完美堆疊，化成口中的甜蜜香氣，送禮自用兩相宜，還有門市限時加購優惠！

圖／GODIVA提供
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GODIVA力推的「巧克力蝴蝶酥」結合了品牌高品質巧克力與精湛工法，鬆脆又多層的蝴蝶酥搭配香濃巧克力，細細品嚐，可可香氣與酥脆口感的搭配，一口接一口停不下來！而「手工綜合堅果巧克力塊」充斥著杏仁、腰果與榛果的迷人香氣，與品牌經典濃醇黑巧克力、牛奶巧克力融合，濃郁香氣在口中化開，真的太享受了。

圖／GODIVA提供
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此外，即日起至9/30，至門市消費滿額還能以超優惠價格加購封入雙層內餡的「立方形松露巧克力」，剛剛好的大小，讓你可以優雅入口，細膩品嚐巧克力帶來的美好滋味。

圖／GODIVA提供
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GODIVA門市限定9月優惠

⬤ 單筆消費折扣後滿 NT$500，可享NT$699加購Cube立方松露巧克力禮盒6顆裝(原價NT$960)
⬤ 單筆消費折扣後滿 NT$500，可享NT$1,299加購Cube立方松露巧克力禮盒12顆裝(原價NT$1,720)

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巧克力 香港 godiva 堅果 黑松露 蝴蝶酥

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