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超商奶蓋搶先喝！全家 X 再睡5分鐘新推「奶蓋系列」 還與「林銀杏」共推杏仁甜品 飲品甜點都到齊 下午茶開吃囉

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／全家便利商店提供
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全家 X 再睡5分鐘聯名又來啦！「全家」將於9/7起再度攜手「再睡5分鐘」推出超夯新品，首推「奶蓋系列」飲品，不論是Let’s Café經典美式、拿鐵還是仙女紅茶、蜜香玫瑰紅茶都可以加上濃郁的棉被奶蓋，享受多層次口感，原來在便利商店也能喝到奶蓋！杯子包裝也超可愛，手搖控可以先衝！

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此外，「全家」還新推蜂蜜午茉綠歐蕾、棉被午茉綠脆皮泡芙、與隱藏版FamiPort預購甜點亞尼克「棉被午茉綠生乳捲」，一次滿足下午茶的所有配備。「棉被午茉綠脆皮泡芙」內的茉莉綠卡士達使用「再睡5分鐘」同款午茉綠茶葉製成，搭上清爽鹹奶蓋，外層淋上茉莉花糖霜，一口下去太幸福啦！亞尼克預購「棉被午茉綠生乳捲」融合棉被午茉莉茶香與奶香濃厚的北海道奶霜，搭配綿彈濕潤的綠茶泡芙蛋糕，清香茉莉、細膩奶霜與提味玫瑰鹽，一次吃到三種不同口味，衝擊並豐富了味蕾，現在快到全家預購吧！

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全家除了和「再睡5分鐘」再次聯手出擊，此次也與台灣在地品牌「林銀杏」共推「茶香杏仁慕斯杯」與「杏仁豆腐」兩款養生系甜點。「茶香杏仁慕斯杯」使用「林銀杏」的優質杏仁，搭配鐵觀音風味蛋糕，原來茶香和杏仁這麼搭！而最經典的「杏仁豆腐」結合天然杏香與細膩潤滑口感，帶出傳統好滋味，喜歡杏仁的朋友現在可以就近購入杏仁甜品啦！是不是超方便？

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