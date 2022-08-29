葡萄控直接封神！迷克夏新品葡萄系列 最推「葡萄慕昔」 果汁與奶昔絕美搭配 真的巨好喝

主打純鮮奶手搖飲的鮮奶職人「迷客夏」又新力作，全新推出水果系列！這次的水果主人公是「葡萄」！迷客夏將於8/31首推葡萄系列飲品，精選飽滿多汁且有「葡萄之王」之稱的A級巨峰葡萄，連著果皮熬煮出帶有濃郁香氣的酸甜果露，再分別搭配鮮奶、KUMO雲奶霜或七喜，融合出3款季節限定葡萄飲品「葡萄慕昔」、「KUMO啵萄」及「萄7晶凍」，一入口的葡萄清香誰能抗拒？

圖／迷客夏提供

不知道怎麼選的朋友看這邊！迷客夏葡萄系列首推「葡萄慕昔」，獨門巨峰葡萄果露與品牌自家綠光鮮奶的相遇，果香與奶香的完美碰撞，打製成超綿密雪沙口感的奶昔，身為手搖控的你絕對不能錯過！

如果喜愛多層次口感，強推「KUMO啵萄」，加入Q滑茉莉茶凍與好評脆啵啵球，再蓋上一層100%紐西蘭乳源製成的鹹甜KUMO雲奶霜，豐富配料與葡萄綠茶冰沙的結合，咀嚼控必點清單沒有之一；夏天解渴TOP1「萄7晶凍」，嚴選巨峰葡萄果露與經典7喜，搭上清香茉莉茶凍，一口接一口，涼爽又解膩！趕快先筆記下來。

圖／迷客夏提供

迷客夏也將於葡萄系列飲品開賣的同時，推出會員互動遊戲，成功闖關密室「萄」脫遊戲即領新品嚐鮮券，完成任務最多可現領6張優惠券喔！8/31(三)~9/13(二) 等你來挑戰！

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