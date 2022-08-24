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顏質高又好吃的毛巾卷被我找到了！台南捲著吃的千層蛋糕 探店打卡好去處

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／@rose.eat_tainan授權
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這是毛巾，還是蛋糕？沒錯！近年來十分流行的一種甜點「毛巾卷」，形狀像一條毛巾，口感吃起來類似千層蛋糕，甜而不膩的鮮奶油鑲嵌其中，讓不愛吃甜食的人也能品嘗蛋糕的美妙滋味。還沒吃過毛巾卷嗎？那入門就從台南這家超人氣毛巾卷開始吧！

圖／@rose.eat_tainan授權
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這間位於台南大同路二段巷弄內的「盈盈甜點」，主打毛巾卷和乳酪蛋糕，多變又豐富的口味讓人一再嘗鮮，像是有口感豐富的巧克力繽紛樂、正當時的芒果毛巾卷，甚至還有奶皇肉鬆和芋泥肉鬆等特殊口味！喜歡鹹甜滋味的甜點控千萬別錯過，不過想去探店的朋友，記得每日口味以現場為主喔！

圖／取自盈盈甜點
圖／取自盈盈甜點

真的好像！「巧克力繽紛樂毛巾卷」表面灑上香濃可可粉，不仔細看還真的像條毛絨絨的毛巾，切開後裡面滿滿的巧克力鮮奶油，輕盈滑順又不甜膩，加上酥脆爽口的繽紛樂提供完全不同的口感，讓毛巾卷的層次又更上一層，軟脆相撞的美好滋味，在口中一併散開，讓人忍不住一口接一口。除了好吃的甜點，店家還貼心的在外頭打造了度假風帳篷區，讓來打卡的朋友拍好拍滿，答應我一定要來探店試一下！

圖／@rose.eat_tainan授權
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盈盈甜點

地址：台南市東區大同路二段61巷1弄19號
營業時間：14:00-19:00（週二、週四公休）

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