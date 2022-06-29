連7天「手作抹茶甜點」買一送一！北區首家「御前上茶」旗艦店7月登場、滿額送泡湯加時券
抹茶控等到了！全台最大抹茶專賣品牌「御前上茶」最新打造北區首家旗艦店，7月起進駐新竹大魯閣湳雅廣場，並推出連7天經典口味買一送一好康，讓民眾免跑中南部，就能品嚐最日系的道地抹茶甜點。
「御前上茶」強調採用日本在地180年歷史的京都「森半抹茶」老鋪為原料，推出一系列京都宇治抹茶冰品、飲品及點心。品牌至今於台中、台南、高雄共有9家分店，本次7月插旗新竹大魯閣湳雅廣場，店裝沿襲備受喜愛的三井Outlet木質店裝，提供多達50席座位，讓逛街的民眾能有質感的休憩、吃冰的地點。
本次為歡慶新門市開幕，「御前上茶」7/7起至7/13將天天推出不同的抹茶品項買一送一，其中打頭陣的有「宇治抹茶霜淇淋」，活動當天可用100元爽嗑兩支超划算；7/8則有豐富口味的「宇治聖代雙重奏」；7/9及7/10當天更多達4款甜點參與活動，包含週六「宇治抹茶生乳捲」、「宇治抹茶千層」、「抹茶那堤雙重奏」、「抹茶那堤珍珠飲」；週日有「宇治抹茶霜淇淋」、「宇治聖代雙重奏」、「中級抹茶那堤」、「抹香檸檬綠」。
此外，「御前上茶」也攜手「福湯岩盤浴」合作，只要消費滿額，即贈價值240元的福湯加時體驗券，讓抹茶粉絲秒飛日本吃手作抹茶甜點，再享受全台唯一日式岩盤浴。
御前上茶 北區首家旗艦店地址：新竹市北區湳雅街91-2號(新竹大魯閣湳雅廣場B1)開幕優惠：7∕7至7∕13經典口味買1送1，
延伸閱讀：
．台南最狂地獄級「殭屍展」尖叫登場、開賣神符周邊！美術館門票激省買法0元起
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言