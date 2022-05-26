芋頭控喝爆！ 清原外送限定「芋頭沙西米露」買1送1 超狂優惠最多「買10送10」

芋頭控開喝了！以芋頭、芋泥和芋圓打出知名度的手搖飲業者「清原芋圓」，即日起和UBER EATS外送平台合作，「芋頭沙西米露」皆買一送一，超狂芋頭飲料優惠，單筆下單最多「買10送10」，快揪好友們一起喝爆。

宅在家、滑手機就有專人直送到家，「清原芋圓」即日起至6/7，與外送平台Uber Eats合作，只要下單芋頭沙西米露都享買一送一，單筆限購10組，全台有搭配UBER EATS的清原店家皆適用，但外帶自取不適用。

圖／取自清原芋圓總部FB

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