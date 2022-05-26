芋頭控喝爆！ 清原外送限定「芋頭沙西米露」買1送1 超狂優惠最多「買10送10」
芋頭控開喝了！以芋頭、芋泥和芋圓打出知名度的手搖飲業者「清原芋圓」，即日起和UBER EATS外送平台合作，「芋頭沙西米露」皆買一送一，超狂芋頭飲料優惠，單筆下單最多「買10送10」，快揪好友們一起喝爆。
宅在家、滑手機就有專人直送到家，「清原芋圓」即日起至6/7，與外送平台Uber Eats合作，只要下單芋頭沙西米露都享買一送一，單筆限購10組，全台有搭配UBER EATS的清原店家皆適用，但外帶自取不適用。
延伸閱讀：
．芒果季來了！ 知名手搖飲「楊枝甘露5選」必喝，吃得到果肉好消暑
．兩杯只要39元超狂！限時搶喝「珍Q椰青茶買1送1」，珍珠粉條與椰果一次滿足
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言