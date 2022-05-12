用吃的Lotte香蕉牛奶超濃郁！全家5大新冰盤點　限時任2件79折必囤

夏天到了，又到了囤貨冰淇淋把冷凍庫塞爆的日子了！美式賣場好市多過去曾推出多項爆款冰品，引起全台民眾瘋搶，而當時上市就在網路造成不小轟動的「英式蜂巢狀糖塊冰淇淋」，今年也終於在網友們的熱烈敲碗下重新上架

2022-05-10 13:45