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用吃的Lotte香蕉牛奶超濃郁！全家5大新冰盤點　限時任2件79折必囤

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／編輯葉穎樂攝、圖左下／品牌提供
圖／編輯葉穎樂攝、圖左下／品牌提供

盛夏來襲，繼早前跟大家分享編輯私房推薦全聯8大新冰，今天幫大家盤點全家5大話題新冰，除了有手搖聯名「焦糖布蕾雪糕」、古娃娃新口味雪糕，韓國必喝香蕉牛奶也最新化身濃醇級「香蕉牛奶雪糕」，截至5月底可享任兩件79折，其他款則可混搭享第二件6折，小資冰控必囤。

Lotte香蕉牛奶雪糕

圖／編輯葉穎樂攝、龍鳳食品提供
圖／編輯葉穎樂攝、龍鳳食品提供

全家便利商店5月份冰櫃持續更新，其中由龍鳳食品引進的Lotte冰品帶著長條形「香蕉牛奶雪糕」登場，不論是造型、口感都與大家熟悉的LOTTE哈密瓜雪糕一致，但口味就像是「用吃的香蕉牛奶」，入口融化的感覺濃郁又療癒。這款新品即日起於全家、全聯福利中心開賣，而截至5/31全家獨家推出任兩件79折活動，原價一支39元折扣後只要31元吃得到，想念韓國經典香蕉牛奶的粉絲別錯過。

古娃娃2款新雪糕

圖／編輯葉穎樂攝
圖／編輯葉穎樂攝

YouTuber古娃娃品牌WA!COOKIES 5月份攜手全家研發新甜點，像是「伯爵可可舒芙蕾布丁」、「泰奶起司塔」、「伯爵茶焦糖鬆餅」等接力引發打卡潮，而口碑級奶蓋冰棒亦一口氣祭出了兩款口味。「焦糖瑪奇朵奶蓋雪糕」外層為咖啡風味的脆冰，內部則是吃得到布朗尼塊的焦糖牛奶雪糕，另一款酸甜風「百香金萱茶奶蓋雪糕」則為百香果口味的外皮金萱茶雪糕，夏天開吃消暑沁涼。截至5/31凡購買WA!COOKIES系列雪糕，即享第二件6折，78元入手兩支，原價98元。

健司x辻利「抹茶黑糖珍珠雪糕」

圖／編輯葉穎樂攝
圖／編輯葉穎樂攝

辻利茶舖及Kenji健司「抹茶黑糖珍珠雪糕」2020開賣後備受喜愛，今年繼推出回購率極高的「抹茶濃醇巧酥雪糕」後，更新包裝推出「抹茶黑糖珍珠雪糕2.0」，以辻利茶舖上等抹茶粉製成冰品，每口可嘗到濃郁茶香及Q彈珍珠，售價49元，同樣參與第二件6折活動。

小美x歇腳亭「焦糖布蕾雪糕」

圖／Sharetea歇腳亭提供
圖／Sharetea歇腳亭提供

Sharete歇腳亭攜手小美冰淇淋，以招牌手搖飲焦糖布蕾厚奶為主角，設計成焦糖布蕾雪糕，還原飲品的豐富滋味，雪糕也能一次吃到奶香、布丁及焦糖三重享受，每支原價49元，截至5/31享兩支79元。

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冰淇淋 冰品 超商 全聯福利中心

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