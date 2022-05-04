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半價吃得到！全家ｘWA!COOKIES「伯爵可可舒芙蕾布丁、泰奶起司塔」IG瘋洗版，加碼雪糕新品一次看

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@coupleat_授權、圖／IG@charline_wang_foodie_life授權
圖／IG@coupleat_授權、圖／IG@charline_wang_foodie_life授權

全家便利商店又有新聯名甜點、冰品可以開衝了！繼YouTuber滴妹品牌再睡五分鐘的合作品項引爆嘗鮮潮，古娃娃創立的品牌WA!COOKIES此次攜手全家打造最新超商甜點，「伯爵可可舒芙蕾布丁」、「泰奶起司塔」今（4日）首賣隨即掀起打卡熱潮且好評一片，加碼奶蓋雪糕再推2款新口味，4大限定新品，讓大家跟著美圖一次開箱並收穫限時優惠！

圖／IG@coupleat_授權
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伯爵可可舒芙蕾布丁：單件65元

圖／IG@charline_wang_foodie_life授權、圖／IG@coupleat_授權
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目前IG上最受網友推崇的為「伯爵可可舒芙蕾布丁」，一口吃得到鬆軟舒芙蕾蛋糕、馬斯卡彭奶油餡、茶味布丁，三層享受備受喜愛，其中綿滑的布丁為伯爵口味，整體不怕甜膩，買中杯以上指定咖啡，還可享甜點半價，作為5月的早餐或提神下午茶都療癒。

泰奶起司塔：單件48元

圖／IG@coupleat_授權
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全家起司塔聯名系列每逢登場幾乎不擔心踩雷，此次古娃娃的WA!COOKIES「泰奶起司塔」以酥脆塔皮結合泰奶餡，濃郁茶味適合作為小點心，一吃就上癮，若想5折入手同樣可購買中杯以上咖啡搭配喔！

焦糖瑪奇朵奶蓋雪糕、百香金萱茶奶蓋雪糕：單件49、第二件6折

圖／IG@charline_wang_foodie_life授權
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古娃娃首波開發的奶蓋雪糕進駐全家後成為熱銷必吃，鐵觀音濃茶、伯爵可可、紅水烏龍草莓各自虜獲不同粉絲的芳心。而今年5月古娃娃乘勝追擊，一口氣祭出最新兩款口味。「焦糖瑪奇朵奶蓋雪糕」微苦的咖啡味脆冰包覆焦糖牛奶雪糕，每口同樣吃得到布朗尼塊亮點；「百香金萱茶奶蓋雪糕」則是百香果口味的外皮搭配搭配金萱茶雪糕，酸度十足，還可感受到茶香尾韻，有望成為初夏沁涼新寵。

值得一提的是，即日起至5/31，只要購買WA!COOKIES系列雪糕，即享任兩件6折，鐵粉準備囤貨啦！

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