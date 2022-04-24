20元有找！Mister Donut甜甜圈「買10送10」3大優惠快閃，波堤手撕麵包鹹香必吃

小資族的下午茶有著落了！若日前錯過了Krispy Kreme新店開幕限時限量買一送一，那Mister Donut的3大好康絕對不怕你吃不到。品牌攜手外送平台foodpanda推出的「買十送十」好康截至4/28，等於平均一顆20元有找就能吃得到，加上限時「買六送三、買四送二」，甜食主義者快筆記。

圖／Mister Donut提供

Mister Donut限時優惠即日開跑，截至4/28只要透過foodpanda的指定餐點專區，訂購10入甜甜圈，即可再招待一份10入，等於20顆甜甜圈390元，每顆19.5元就有。活動品項為由各門市店員精選的人氣甜甜圈組合，不僅能半價開吃還能獲得盲盒驚喜。

而品牌也聯手LINE禮物推出母親節感恩祭，截至4/25只要贈送好友「四入甜甜圈即享券」，即可獲得「二入甜甜圈即享券」，送禮也能有回饋，限量10000份。

圖／官方臉書

此外，鹹食控也有專屬福利。Mister Donut4/28前推出購買9個甜甜圈、點心即享「買六送三」，近期新推牛角燒肉聯名款點心、波堤手撕麵包也適用，加熱風味更佳。活動需要含一個指定品項，其餘開放任選，惟以價低者贈送，優惠無法併用。

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