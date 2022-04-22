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買1盒送1盒！ 人氣甜甜圈「Krispy Kreme」信義誠品第8分店開幕 網：跪求降落
還記得Krispy Kreme甜甜圈剛來台時的瘋逛排隊人潮？ Krispy Kreme甜甜圈再展第八間分店，於今日(4/22)在信義誠品正式開幕，這一回推出開幕限定活動，限量30組客人可「買一盒送一盒」優惠入手，立刻告訴甜甜圈控們手刀快衝！
說到「甜入人心的甜甜圈」就一定會想到Krispy Kreme，最新好消息是Krispy Kreme於台北誠品信義B2展新店，推出一日限定「買一盒、送一盒」優惠活動，可選擇買一盒12入送一盒12入經典原味糖霜甜甜圈，或是買一盒6入送一盒6入經典原味糖霜甜甜圈，甜甜圈控做好防疫之餘，一起外帶在家狂嗑甜甜圈吧！
Krispy Kreme官方粉絲團搭上最新九天玄女梗發文提到：「800英呎~500英呎~100英呎~~~大家知道我們明天(4/22)要降落在哪了吧！」，網友紛紛敲碗：「跪求降落高雄！」、「拜託開來台中」、「唯一指定阿華田口味」。
Krispy Kreme誠品信義門市
地址：台北市信義區松高路11號B2（誠品信義）
電話：02-2345-3798
開幕限定：限量30組客人，買一盒送一盒。
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