不怕甜爆！好市多「愛心法式馬卡龍」全新開賣 巧克力、覆盆莓雙口味齊收
嘴饞想嘗鮮甜食有著落了！好市多超夯「法式馬卡龍」原品牌4月推出新力作，打造夢幻級的心型馬卡龍，口味則主打巧克力與覆盆莓香草雙口味，已開箱的網友也稱讚味道不死甜，加上精美的外觀送禮也體面，甜點控下午茶清單準備更新。
好市多近期開賣法國Tipiak「心型馬卡龍」，吸睛的粉色愛心為覆盆莓香草口味，另一款則為米白愛心則為巧克力，口感則強調外酥內飽滿，採冷藏保存，也有好市多會員於社團日前給予好吃的正面評價，認為口味相較綜合款不死甜。而新品「心型馬卡龍」一盒20入售價399元，平均一顆免20元，配杯熱咖啡或熱茶更療癒，在家也能滿滿儀式感。
至於去年掀起朝聖潮的迷你馬卡龍，36入一盒含6款口味，繽紛視覺備受喜愛。尤其最先一盒399元的特價堪稱最高CP值，後來升至469元的價格落在一顆13元的銅板價，仍讓許多粉絲心甘情願買單，如今同品牌有了新的愛心馬卡龍，最近若逛好市多不妨考慮入手，順便對比偏好的口味吧。
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