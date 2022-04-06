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不怕甜爆！好市多「愛心法式馬卡龍」全新開賣　巧克力、覆盆莓雙口味齊收

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／擷取自臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」Daybuy Tw、Yi-jun Xie、李哲瑋
圖／擷取自臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」Daybuy TwYi-jun Xie李哲瑋

嘴饞想嘗鮮甜食有著落了！好市多超夯「法式馬卡龍」原品牌4月推出新力作，打造夢幻級的心型馬卡龍，口味則主打巧克力與覆盆莓香草雙口味，已開箱的網友也稱讚味道不死甜，加上精美的外觀送禮也體面，甜點控下午茶清單準備更新。

圖／擷取自臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」Daybuy Tw
圖／擷取自臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」Daybuy Tw

好市多近期開賣法國Tipiak「心型馬卡龍」，吸睛的粉色愛心為覆盆莓香草口味，另一款則為米白愛心則為巧克力，口感則強調外酥內飽滿，採冷藏保存，也有好市多會員於社團日前給予好吃的正面評價，認為口味相較綜合款不死甜。而新品「心型馬卡龍」一盒20入售價399元，平均一顆免20元，配杯熱咖啡或熱茶更療癒，在家也能滿滿儀式感。

圖／擷取自臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」Yi-jun Xie
圖／擷取自臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」Yi-jun Xie

至於去年掀起朝聖潮的迷你馬卡龍，36入一盒含6款口味，繽紛視覺備受喜愛。尤其最先一盒399元的特價堪稱最高CP值，後來升至469元的價格落在一顆13元的銅板價，仍讓許多粉絲心甘情願買單，如今同品牌有了新的愛心馬卡龍，最近若逛好市多不妨考慮入手，順便對比偏好的口味吧。

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好市多 馬卡龍 甜點 人氣美食

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