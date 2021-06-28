好市多「法式馬卡龍」一盒只要399！6款口味＋夢幻視覺　螞蟻人暴動

螞蟻人甜點新歡出現了！日前有網友於好市多社團推薦超值甜點，36入一盒法式馬卡龍含6款口味及搶眼視覺超誘人，最重要的是399的價格平均一顆僅11元，高CP值引發熱議，7月居家抗疫下午茶不怕沒著落。

圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」Matcha Chen

好市多會員於「Costco好市多商品經驗老實說」社團分享一款法國製馬卡龍，盛讚口味多，直呼「399一盒水準有到」。貼文一出吸引許多網友回應：「好吃！昨天買今天只剩1/3盒」、「我都一次吃掉一盒，便宜大碗的爽」、「終於又有馬卡龍可以買」、「馬卡龍就是這種甜度，超好吃，跟一顆60元的差不多」 ，更有居住國外的會員提及：「我住北美，這是好市多門市最推甜點」

圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」Matcha Chen

每盒含白巧克力、蔓越莓、開心果、藍莓、檸檬、血橙六款口味，吸睛色系由天然食材染色，需冷藏保存。而原PO也表示，整體甜度與一般法國馬卡龍大同小異，唯硬度沒有想像中脆，不適合追求硬脆口感的人，但強調價格超值，「吃過外面的就知道很划算」要注意的是，399元來自台中南屯店，有網友逛高雄店發現標價459元，各店售價以現場為準。

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