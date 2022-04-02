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台灣買得到了！好市多「骨灰罐紅茶」新推「彼得兔聯名款」 超童趣包裝萌翻
不能再叫它「骨灰罐紅茶」了！好市多一款早餐茶品牌因外觀造型神似骨灰罐，而以「骨灰罈紅茶」稱號更為廣為人知，不過繼今年有網友在紐約的門市發現純白彼得兔款的新包裝，台灣也正式新推新版彼得兔罐身，今天就一起查看3款一掃固有稱號的童趣版、喜氣包裝吧。
好市多NEW ENGLISH為英國茶品牌，嚴選斯里蘭卡錫蘭紅茶製成240包獨立茶包，設計方便之餘口味也備受好評。而這款紅茶歷年因「骨灰罈紅茶」話題成為網路人氣主角，除了今年新年引進的棗紅色款，2月份也有網友在紐約紐澤西好市多分享質感白皙的「彼得兔聯名款」，讓網友直呼可愛，期盼台灣能買得到。
而台灣好市多如今也最新開賣了「彼得兔罐紅茶」，罐身以淺藍色為基調，中央由超萌彼得兔坐鎮，搭配小花圖樣，仔細看還能瞧見奔跑在花叢中的迷你彼得兔，成功從既定印象的「骨灰罐」畫風突變。新包裝也成功虜獲不少網友芳心，紛紛表示：「外型很可愛」、「好想要，但前一罐才買二個月，才沒喝多少」、「只想要罐子，不想要紅茶」，近期造訪賣場手刀收藏起來吧！
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