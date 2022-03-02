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純白色質感飄仙氣！ 好市多「彼得兔聯名款」骨灰罈紅茶　網推：寵物兔專用

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」
圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」

知名美式賣場好市多(Costco)暢銷商品眾多，其中一款因外觀造型而被民眾稱作「骨灰罈紅茶」的高人氣討論度商品又有新花樣！除了經典Tiffany藍之外，還有喜氣版深紅色莊嚴版藍紫色等包裝，近日發現新推出「彼得兔聯名款」，一改先前印象，純白色系質感十足，圖樣更多童趣，讓網友直呼：好想要！

「New English早餐茶」因罐子造型太像骨灰罈而爆紅，每次上架都能引發話題。近日網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」分享自己在紐約紐澤西好市多看到早餐茶的新包裝，是該品牌與知名插畫「彼得兔（Peter Rabbit）」聯名款，罐身是全白，上頭多了彼得兔、母鴨、刺蝟等角色，瓶蓋印有花蝴蝶、瓶身也貼有Peter Rabbit字樣。

圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」
圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」

網友見到可愛圖樣超療癒，紛紛直呼：「好想要！」、「台灣進這個的話，馬上買」、「這個不像骨灰罈欸！超可愛」、「放彼得兔反而沒那麽像骨灰罈了耶」、「這個可愛多了，之前的真的不想擺在家裡」。

不過連原PO一看到實體就說：「出寵物兔專用很有仙氣的骨灰罈囉」，不少網友也認為這包裝已經擺脫不了骨灰罈的印象，發表有趣聯想：「寵物專用骨灰罈」、「寵物市場都有照顧」、「這下３代同堂外加寵物兔子都有家了」。

圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」
圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」

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好市多 骨灰罈紅茶

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