香甜蘋果+紅茶！ 萬波清爽系新品「紅蘋島嶼」可免費加料小珍珠 集點再抵消費

芋頭大戰又開打啦！這次戰場改到IKEA，春季推出期間限定的「芋見幸福霜淇淋」點燃了戰火，讓挺芋跟反芋兩邊的擁護者蜂湧而出，為擁護的那方投下神聖的一票！網友們滿滿的挺芋、反芋文讓人都快認不出來「芋」這個字了！你是哪一派呢？

2022-03-22 15:30