香甜蘋果+紅茶！ 萬波清爽系新品「紅蘋島嶼」可免費加料小珍珠 集點再抵消費
迎接春天氣息，萬波於3/25推出清爽果系飲品「紅蘋島嶼」，用新鮮蘋果汁搭配萬波招牌島嶼紅茶，一入口就能感受充滿蘋果清新的香甜氣息，還免費提供加料小珍珠的暖心意。
新品「紅蘋島嶼」，以萬波招牌的島嶼紅茶為基底，加入新鮮蘋果製成的原汁，蘋果汁的微酸香甜與紅茶醇美清香達到完美平衡，為了滿足許多咀嚼控的消費者，「紅蘋島嶼」還推出免費添加小珍珠的優惠(門市購買或門市外送限定)，口感滑溜的小珍珠讓整杯飲料口感層次變得更佳豐富。
全台萬波門市於3/25開賣「紅蘋島嶼」，首月更由外送平台foodpanda獨家上架，中杯售價45元、大杯售價55元，甜度冰量皆可依照消費者喜好調整。此外，最划算聰明點餐，可加入萬波官方LINE會員線上點餐，除了和店內同價，還可享有會員集點，單筆消費滿99元可累計一點，下次消費一點折抵5元！
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