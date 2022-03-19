麥當勞冰心雪糕因「供過於求」停售？官方最新回應：已恢復供應

麥當勞「冰心雪糕」近期洗版各大社群媒體，激起許多人想回味童年回憶，或朝聖這款隱藏版銅板冰品。不過昨（18）日有台北網友想嘗鮮時，卻發現門市張貼公告表示因「供過於求」而暫停販售，發佈在PTT後引起討論。對此，麥當勞今回應UDN旅遊美食頻道，說明實際為一時缺貨，目前館前餐廳冰心雪糕已恢復供應。

圖／PTT

麥當勞「冰心雪糕」為蛋捲冰淇淋配上脆皮巧克力的療癒組合，目前全台只有9間門市限定販售，隨著在網路各平台爆紅後才讓更多人發現這款隱藏版品項。而日前有網友在PPT發文，分享自己興奮至台北館前店購買冰心雪糕，卻發現公告表示品項由於供過於求暫停供應，令他疑惑留言「雪糕多到不想賣？」，文章也因此掀起各款解讀，有人反映為店員國文不好，但也有人認為是「庫存多但不賣」、「賣不好下架啦、這麼誠實」。

示意圖。圖／麥當勞臉書專頁

然而經編輯實際詢問，正確解答為「供不應求」暫時缺貨，麥當勞表示昨天完售後補貨完畢，目前已恢復供應，並回應：「感謝顧客喜愛冰心雪糕，目前全台冰心雪糕正常供應」，代表其他點心站不受影響，惟仍需以現場每日供貨量為準，售完為止。

冰心雪糕一支售價25元，即日起至台北館前-點心站、中和家樂福-點心站、桃園經國家樂福-點心站、中清家樂福-點心站、台南三越二-點心站、仁德家樂福-點心站、高雄漢神二-點心站、鳳山大潤發-點心站、五甲家樂福-點心站，皆可搭配好天氣入手嘗鮮。

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