快訊

喜劇泰斗國寶級藝人顧寶明心肺衰竭逝世 享壽71歲

嘉縣新增確診為某國小校長 民雄鄉大清消下午設採檢站

聽新聞
test
0:00 / 0:00

麥當勞冰心雪糕因「供過於求」停售？官方最新回應：已恢復供應

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
示意圖。圖／編輯攝、麥當勞臉書專頁
示意圖。圖／編輯攝、麥當勞臉書專頁

麥當勞「冰心雪糕」近期洗版各大社群媒體，激起許多人想回味童年回憶，或朝聖這款隱藏版銅板冰品。不過昨（18）日有台北網友想嘗鮮時，卻發現門市張貼公告表示因「供過於求」而暫停販售，發佈在PTT後引起討論。對此，麥當勞今回應UDN旅遊美食頻道，說明實際為一時缺貨，目前館前餐廳冰心雪糕已恢復供應。

圖／PTT
圖／PTT

麥當勞「冰心雪糕」為蛋捲冰淇淋配上脆皮巧克力的療癒組合，目前全台只有9間門市限定販售，隨著在網路各平台爆紅後才讓更多人發現這款隱藏版品項。而日前有網友在PPT發文，分享自己興奮至台北館前店購買冰心雪糕，卻發現公告表示品項由於供過於求暫停供應，令他疑惑留言「雪糕多到不想賣？」，文章也因此掀起各款解讀，有人反映為店員國文不好，但也有人認為是「庫存多但不賣」、「賣不好下架啦、這麼誠實」。

示意圖。圖／麥當勞臉書專頁
示意圖。圖／麥當勞臉書專頁

然而經編輯實際詢問，正確解答為「供不應求」暫時缺貨，麥當勞表示昨天完售後補貨完畢，目前已恢復供應，並回應：「感謝顧客喜愛冰心雪糕，目前全台冰心雪糕正常供應」，代表其他點心站不受影響，惟仍需以現場每日供貨量為準，售完為止。

冰心雪糕一支售價25元，即日起至台北館前-點心站、中和家樂福-點心站、桃園經國家樂福-點心站、中清家樂福-點心站、台南三越二-點心站、仁德家樂福-點心站、高雄漢神二-點心站、鳳山大潤發-點心站、五甲家樂福-點心站，皆可搭配好天氣入手嘗鮮。

延伸閱讀：

千葉火鍋「螃蟹吃到飽」連47天不加價免費升級！另有65折優惠　獨家限定新竹人先衝

台版峇里島、聖多里尼！台灣4大超夯景觀餐廳　露天賞夕陽還有無敵海景

麥當勞 冰淇淋 冰品 霜淇淋

相關新聞

麥當勞冰心雪糕因「供過於求」停售？官方最新回應：已恢復供應

麥當勞「冰心雪糕」近期洗版各大社群媒體，激起許多人想回味童年回憶，或朝聖這款隱藏版銅板冰品。不過昨（18）日有台北網友想嘗鮮時，卻發現門市張貼公告表示因「供過於求」而暫停販售，發佈在PTT後引起討論。

7-ELEVEN、哈根達斯聯名推全球限定「芒果覆盆子拿鐵冰沙」！「莓好拿鐵冰沙」同步回歸

迎接吃冰的季節，7-ELEVEN自有品牌CITY CAFE再度攜手國際知名冰淇淋品牌哈根達斯（Häagen-Dazs），...

超大顆「草莓煉乳肉桂銀絲卷」超欠吃！南機場夜市限定排隊美食，還有「太妃糖牛奶布丁」口味

原來草莓跟肉桂銀絲卷這麼搭！南機場夜市有一攤位討論度近期在網路發酵，超大顆草莓夾入淋上煉乳的肉桂銀絲卷，簡直香氣十足，現在限定時間與節日販售，建議務必把握機會排隊吃起來！

今日訂、明日送達！Funsiamo「高顏值甜點」新推免運服務　雙北台中都適用

烘焙體驗品牌Funsiamo主打一站式的米其林級甜點DIY空間，趁著五週年最新推出「Funsiamo Delight」專人親送到府服務，訂購圓形蛋糕系列即可免費直送到家，讓宅配變得更及時彈性，台北、台

全家便利商店「哈根達斯任2件66折」　品脫6款口味優惠LINE好友限定

本周氣溫升高，全家便利商店即日起至3月20日推出6款「哈根達斯品脫」任2件66折的LINE好友限定優惠活動，只要加入全家...

一年僅此一天！TWG Tea馬卡龍「買1盒送1盒」　10家門市限定快筆記

螞蟻人等到了！來自新加坡的奢華級茶品牌TWG Tea除了主打各款頂級茶款，手工馬卡龍亦是許多粉絲的心頭好。為配合即將來臨的TWG Tea世界馬卡龍日，品牌暌違一年再度推出茶香馬卡龍「買一送一」活動，3

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。