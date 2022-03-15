麥當勞隱藏版「冰心雪糕」紅遍IG！全台9間點心站限定　脆皮巧克力美味升級

3月好天氣就是吃冰最佳好時機！近期除了被登台的北海道霜淇淋之神Cremia洗版，其實還有一款麥當勞銅板點心「冰心雪糕」，在更早之前就於各大社群引爆了熱潮，亮點在於經典的香草冰淇淋外層的脆皮巧克力，然而全台只有極少數門市買得到，想朝聖的冰品控快收下！

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麥當勞隱藏版「冰心雪糕」只有少數門市販售，大部分人都不知道有這款品項，近來於抖音、PTT、小紅書等平台爆紅，熱潮順勢延燒至打卡聖地IG。這款品項以蛋捲冰淇淋為基底，再倒置於滿滿巧克力醬，成就出脆皮巧克力外層，第一口的香脆搭配濃醇奶香冰內餡，甜蜜雙重口感十分療癒，為螞蟻人會愛的甜度。

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麥當勞「冰心雪糕」一支只要25元，於指定點心站才買得到，目前於台北、新北、桃園、台中、台南、高雄各有門市，截至今（15）最新只剩下9間門市供應，想吃的人記得提前致電詢問以免撲空囉！

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指定販售門市：

台北館前-點心站、中和家樂福-點心站、桃園經國家樂福-點心站、中清家樂福-點心站、台南三越二-點心站、仁德家樂福-點心站、高雄漢神二-點心站、鳳山大潤發-點心站、五甲家樂福-點心站

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