排1.5小時也要吃到！台北開賣北海道神級「Cremia霜淇淋」 加碼獨家優惠價

遊日回憶直接搬到你面前！北海道冰淇淋之神「Cremia霜淇淋」近期瘋狂出現在各大IG社群版面，原來這款來自日本的美味，快閃捷運南京三民站附近的三明治專賣店「幸福的一天 Happiness Day」，消息曝光立馬引爆排隊人潮，開賣前抵達已要排一個半小時，但仍憑藉神還原的包裝及味道收穫一片好評，快閃至3/17後也將接力登場市政府新店面，台北人必衝。

圖／IG@hahaohaha授權

高顏值的「Cremia霜淇淋」採用白色戀人同款貓舌餅皮脆筒，而25%鮮奶油與高達12.5%的乳脂肪含量，則成功打造出濃郁爆表的牛奶冰淇淋，每口濃醇滑順，令粉絲直呼是正是在日本嘗過的滋味，一吃立馬將排隊時間拋在腦後。台北「Cremia霜淇淋」每日限量300隻、一人限購2隻，一隻售價150元，若加入Line官方會員好友則現折20元，享嘗鮮價130元，快閃至3/17。

圖／IG@miruku.life授權

而本週來不及朝聖也沒關係，「Cremia霜淇淋」3/20起也即將現身捷運市府站一號出口附近的「幸福的一天」新店面，讓大家在信義區不僅能吃到現點現做的營養三明治，也能就近買到神級霜淇淋。值得一提的是，雖然快閃店目前只販售牛奶款單一口味，待新門市登場後也計劃開發新品項，台北人屆時又能衝一波啦！

圖／IG@enginesfood授權

幸福的一天 Happiness Day

地址：台北市松山區光復北路11巷91號限時開賣日：截至3/17（11:00開賣、每日限量300支）

幸福的一天 市政府新門市

地址：台北市忠孝東路五段15巷10號備註：預計3/20開幕

延伸閱讀：

．台北「世界最濃抹茶冰淇淋」吃到飽回歸！開吃抹茶調色盤 超猛CP值快閃14天

．麥當勞「3元」爽嗑6塊雞塊！拿坡里6塊炸雞、大披薩只要229連吃兩周

．10家手搖+咖啡「白色情人節優惠」 全家仙女紅茶、珍煮丹買1送1、蔦日子奶茶20元