星巴克優惠不中斷！白色情人節「一律第2杯半價」 Kate Spade聯名草莓透明玻璃瓶太萌

雖然國際婦女節優惠已落幕，但星巴克2022促銷絲毫不停歇。除了3/11全品項85折購物派對，星巴克趁著即將來臨的白色情人節，超前部署「全品項第二杯半價」快閃2天限定優惠，並攜手紐約時尚品牌Kate Spade New York打造繽紛設計的聯名新品系列，3/15起正式開賣，粉絲收藏清單快更新。

圖／星巴克提供

星巴克「Double the Love」新活動落在3/14、3/15，活動當天到店購買購買兩杯大杯(含)以上相同容量、風味及冰熱飲料，即可5折入手第二杯，讓大家3月又有理由可以送禮告白。單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取，優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。本活動不適用於車道服務、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。

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星巴克本次為歷年第二度攜手Kate Spade New York推出聯名系列，以品牌標誌彩色圓點、綠與粉拼接條紋、粉嫩草莓圖騰及紐約城市元素為設計理念，推出不鏽鋼杯、提袋、行李掛牌及雨傘等。其中KATE SPADE經典綠圓點雨傘搭配女神LOGO十分醒目，而最可愛的則非KATE SPADE草莓冷水壺莫屬，透明的瓶身上以兩款色系草莓點綴，瓶塞這是粉色大圓球，帶出門超時尚，另有同款KATE SPADE草莓行李掛牌，粉色控、草莓愛好者3/15起手刀衝一波。

左圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)、圖／星巴克提供

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