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星巴克「38折開喝」接力全品項買1送1、85折購物趴登場！另有全家特濃美式買1送1

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)、全家便利商店提供、星巴克提供
圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)、全家便利商店提供、星巴克提供

為歡慶即將來臨的3月8日婦女節，星巴克繼日前快閃4小時的全品項買一送一，最新打造WOWmen's Day「全品項第二杯38折」好康，並曝光檔期限定「全品項85折」購物優惠，而全家便利商店除了好咖日買六送六，也加碼網購取貨贈「經典特濃美式買一送一券」，4大新消息一次收。

星巴克WOWmen's Day、歡慶24週年Shopping Party

圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
圖／擷取自 星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

星巴克WOWmen's Day落在3月7日、3月8日，活動當天購買兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰熱飲料，可享第二杯38折優惠。像是吸睛的「雙果果汁星冰樂」芒果尬百香果新品，原價135元用93元就喝得到，在女人節嘗鮮最省錢。

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

而每季登場的Shopping Party則選在3月11日，週五當天購買全品項一律打85折，但不包含飲料、服務性商品、隨行卡及其儲值。單筆折扣滿500元則加碼贈送飲料第二杯半價小白單，3月12日至3月24日期間開放兌換，可累送，各優惠活動無法併用。

全家買六送六、全家取貨送買一送一券

圖／全家便利商店提供
圖／全家便利商店提供

全家便利商店每月6日好咖日如期於3月6日登場，當天早上10點起透過全家APP，購買單品美式、拿鐵即享「買六送六」。飲品開放跨店取貨、寄杯且不限冰熱，適合喜愛單品口味的咖啡控。此外，3月9日起凡網購選定「全家」取貨，截至3月16日即可享會員限定取貨限量100萬組的「8元購物金」免費送，或截至3月22日Let’s Café 大杯經典特濃美式、指定飲品買一送一。完成取件即產出小白單「買一送一」兌換券，限購一組，刷讀兌換條碼即可享有買一送一優惠，兌換期限至4月5日。

圖／全家便利商店提供
圖／全家便利商店提供

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星巴克 咖啡 超商 買一送一

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