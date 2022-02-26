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快閃9天、每日限量！炎亞綸手搖店2.0「茶明載波」買鍋煮奶茶再享Kuchi餅乾組85折
路人粉也能準備衝！炎亞綸創立的手搖品牌「茶明載波」日前升級為全台首創鍋煮奶茶專賣店，開幕期間引爆排隊人潮展現高人氣，飲品味道也虜獲好口碑。而配合228連假，品牌繼買一送一及扭蛋抽獎再推新好康，聯名火火選物「Kuchikuchi」餅乾組，即日起至3/6每日限量「85折」加購優惠，一杯新品搭法式餅乾挑戰最佳下午茶組合。
「茶明載波x 火火選物Kuchikuchi」即日起快閃9天登場，截至3/6只要至茶明載波門市購買任一鍋煮系列，購買Kuchikuchi餅乾組立即享85折優惠，原價一盒390元，打折現省59元，不必湊免運更不用等宅配，現場就能帶走，每日限量35盒，售完為止。
Kuchikuchi餅乾主打台日法「三國混血」，採用台灣食材，以法式技法結合日本烘焙而成特殊三層結構，酥脆餅乾夾滿香濃內餡，果乾顆粒也大大增添口感。餅乾組包含巧克力迷會愛的「濃味可可Kuchii」、長輩也會一吃上癮「鐵觀音蜜桃Kuchi」兩款耐吃的風味，配上最新鍋煮奶茶亦有意外的享受。
另外，鍋煮系列為每日手工限量，而為維護各品項茶品品質，品牌即日起暫時暫時關閉店內外送及店內預訂，集中提供現場服務，UberEats、foodpanda外送平台則視供應情況進行開放，趁著連假列入台中旅遊行程，順便攻略難得的促銷組合更療癒。不過今（26日）下午品牌也最新透過炎亞綸及品牌官方Instagram動態發出道歉啟事，表示由於評估失誤造成鍋煮奶茶供不應求，導致民眾久候，強調會檢討並改善出餐品質，感謝眾人的指教及支持。
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