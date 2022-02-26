快閃9天、每日限量！炎亞綸手搖店2.0「茶明載波」買鍋煮奶茶再享Kuchi餅乾組85折

路人粉也能準備衝！炎亞綸創立的手搖品牌「茶明載波」日前升級為全台首創鍋煮奶茶專賣店，開幕期間引爆排隊人潮展現高人氣，飲品味道也虜獲好口碑。而配合228連假，品牌繼買一送一及扭蛋抽獎再推新好康，聯名火火

2022-02-26 13:15