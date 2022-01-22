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炎亞綸火火選物「Kuchi新春禮盒」美到想獨享！草莓起司餅乾必吃，過年優惠買法報你知

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖左／編輯葉穎樂攝、圖／火火選物提供
圖左／編輯葉穎樂攝、圖／火火選物提供

農曆新年將至，炎亞綸自創品牌「火火選物」除了乾拌麵、懶人廚房料理包，近期新推的「KuchiKuchi」法式餅乾也掀起嘗鮮熱潮。配合春節，火火選物首度加入夢幻禮盒陣容，以三款口味Kuchi餅乾搭配台灣茶包打造「Kuchi旺虎年新春禮盒」，透過官網訂購還獨享滿額88折再送50元購物金好康，新品、優惠一次看。

圖／火火選物提供
圖／火火選物提供

火火選物「KuchiKuchi」主打特殊三層結構製成的餅乾體，外層改良自法式傳統餅乾「蘭朵夏」，餅心則是傾向布朗尼的鬆軟口感，內餡則有選用本土水果蜜漬而成的上等果丁，豐富滋味一吃上癮。

圖／編輯葉穎樂攝
圖／編輯葉穎樂攝

獨家開賣的「Kuchi旺虎年新春禮盒」含三款口味，最新登場的「草莓起司Kuchi」以法國刨絲起司升級成甜鹹的獨特風味，在快閃店初上市也好評不斷。而人氣第一的「濃味可可Kuchii」則採用法國百年巧克力品牌CACAO BARRY搭配糖漬柑橘丁，屬於小孩也能駕馭的苦甜大人味；長輩則可選擇「鐵觀音蜜桃Kuchi」，耐吃的清甜組合不怕雷。

圖／火火選物提供
圖／火火選物提供

禮盒也同步附上兩款暖胃茶，「洋甘菊烏龍茶」嚴選南投海拔400公尺以上的茶品，甘甜尾韻十分解膩，也能有放鬆身心的效果；「日式蕎麥茶」則有健脾消食的效果，適合在年節大快朵頤後來杯清空腸胃。

圖／火火選物提供
圖／火火選物提供

「Kuchi旺虎年新春禮盒」售價777元，首批特價優惠預計至1/31。而為歡慶新官網上線，只要至官網訂購即享滿999免運好康，另有年貨節促銷，滿3000享88折優惠，再加贈50元購物金，禮盒、KuchiKuchi組合、伴你乾拌麵均適用，小資族也能揪團湊滿額省一波，堪稱囤貨自用或送禮最佳時機。

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