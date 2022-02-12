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連14天CoCo「珍奶買1送1」優惠碼請收！另有櫻花手搖第2杯「現折70元」、小圓瓶超吸睛
喜歡宅在家的珍奶控有福啦！連鎖手搖CoCo低調與外送平台foodpanda合作推出買一送一大放送，2/15起至2/28只要輸入指定優惠碼，即享招牌珍珠奶茶、新品伯爵果茶買一送一，免玩遊戲試手氣即可直接半價開喝；而品牌也最新打造夢幻「粉嫩小圓瓶」新口味，春季限定回歸的「櫻花粉荔」也祭出一日限定「第二杯現折70元」超狂優惠，等於平均一杯只要40元。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
CoCo「CoCo虎搭啦!幸運籤」活動即日開跑至2/18，最大獎項為免費請客10杯但想命中需要運氣加持。如今不必特別抽籤，只要在foodpanda訂購CoCo時輸入優惠碼「都可好喝」，即能直接獨享「珍珠奶茶」或「伯爵果茶」同品項買一送一，讓粉絲2/15至2/28連喝14天，數量有限售完為止。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
此外，繼早前圓胖瓶身的蜜柚微醺掀起打卡潮，CoCo最新力作以西班牙「白葡萄酒」為基底，特別融入手工熬煮的草莓與蔓越莓醬，開發微醺系「戀戀微醺」新品，透明小圓瓶的粉色視覺超搶眼，酸甜滋味更準備搶攻味蕾，兩入一組99元，門市限定開賣。
而去年應景的「櫻花粉荔」也已同步回歸，一杯喝得到整顆荔枝果肉及櫻花莓果冰沙，還有波波晶球增添口感，芝士厚奶蓋則提味成鹹甜滋味。值得注意的是，2/16當天只要至CoCo Line官方帳號領券，即可用第二杯折70元的好康入手「櫻花粉荔」，原價大杯售價75元，等於80元可買到兩杯，夢幻手搖飲優惠一日專屬必衝。
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