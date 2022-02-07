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星巴克「全品項好友分享」沒在怕你喝！情人節買1送1喝到228　CoCo「免費喝10杯」霸氣送

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)、CoCo提供、數位體驗實測截圖
圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)、CoCo提供、數位體驗實測截圖

小資族的福音來襲！年假結束的開工日迎來一波又一波的優惠消息，其中星巴克除了2/7一日限定免試手氣「全品項買一送一」，即日起也搶先釋出情人節數位體驗，全品項好友分享輕鬆抽，最晚可兌換至2/28爽喝到連假結束；而連鎖手搖飲CoCo也新推2022開運籤遊戲，10杯免費送、買一送一等小確幸統統有，一天能玩三次，中獎率100%。

圖／編輯攝、CoCo提供
圖／編輯攝、CoCo提供

星巴克：情人節數位體驗（截至2/26、兌換至2/28）

圖／星巴克數位體驗實測截圖
圖／星巴克數位體驗實測截圖

隨著春節金虎拜年刮好運活動落幕，星巴克2/7接續推出開工大吉買一送一優惠，即日起更祭出「PERFECT BLEND完美組合」新活動，只要至網頁完成數位體驗，簡單三個步驟即可領取優惠券。編輯實測一次即中「全品項好友分享」，另有「巧克力系列/瑪奇朵系列飲料大杯以上折30元」、「全品項飲料第二杯半價優惠(限大杯以上同品項)」等好康，2/8起正式開放兌換，每款優惠限獲券日+2天內兌換，兌換時間為11:00-20:00。由於活動進行至2/26，最後可一路開喝到2/28，整個二月完全不必擔心喝不到買一送一。

CoCo：虎搭啦!幸運籤活動（截至2/18、兌換至2/25）

圖／CoCo開運籤活動實測截圖
圖／CoCo開運籤活動實測截圖

CoCo最新優惠連抽12天，即日起只要加入CoCo LINE官方帳號即可參加「CoCo虎搭啦!幸運籤」活動，動動手指輕鬆抽出所屬幸運籤詩，並獲得對應好康。包含指定飲品「買一送一」、「第二杯半價」、「第二杯6折」、「全品項現折5元」，此次更加碼最狂「免費喝10杯」大獎，一天有三次機會，每抽必有獎，若抽中籤王出示優惠圖片更可直接霸氣請客，活動截至2/18，但開放兌換至2/25。

圖／CoCo提供
圖／CoCo提供

提醒大家優惠活動限到店外帶，線上點單及外送不適用，所有優惠不併用，商場門市、外島門市與部份門市不配合。

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