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不必試手氣！星巴克「全品項買一送一」最新開工優惠搶先曝　還有滿200折150

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

大年初三好消息搶先看！星巴克2022不定時推出買一送一活動，配合虎年也祭出了「金虎拜年刮好運」隨機發放一系列優惠，如今官方低調於官網釋出了開工日優惠消息，不必玩數位體驗、直接到店即享「全品項好友分享」，讓大家收假立馬一杯價喝兩杯。

圖／編輯攝影、星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
圖／編輯攝影、星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

星巴克於2/7快閃推出一日限定開工大吉優惠，活動當天自開店起至20:00期間，只要到店購買兩杯容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。本活動不適用於車道服務、機場門市、高鐵或鐵路站內門市、洄瀾門市、花蓮和平門市及宜蘭頭城門市；外送外賣、電話預訂及行動預點服務。

圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

而除了「金虎拜年刮好運」截至2/6都能輕鬆刮好運、最晚兌換至2/8，品牌也攜手外送平台foodpanda祭出新促銷。截至2/8若透過平台選擇外帶自取星巴克，輸入優惠碼「星有獨鍾」即享「特大杯那堤」或「特大杯美式咖啡」買二送一，另外首次使用外帶自取訂購星巴克，輸入「星新相印」則有滿200折150元超狂優惠，春節好康別錯過。

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