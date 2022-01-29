「台南人最愛手搖店TOP15」出爐！網讚50嵐奪冠實至名歸、第5名備受質疑？

「人手一杯飲料」可謂在台灣生活的民眾近十年來養成的日常習慣，而經常分享台南大小事的「台南式」近日就分享了網友票選的「台南人最愛連鎖飲料店TOP15」，50嵐、麻古茶坊、迷客夏勇奪前三，近期因全年凍漲掀起熱度的「茶之魔手」及台南茶飲龍頭波哥亦位居前十。人氣排名貼文一出，立馬引起粉絲熱議，也有許多人驚訝愛店出榜，各自推薦在地必喝，更釣出榜上無名的品牌官方臉書到留言串，求台南鄉親認識，增添趣味。

圖／台南式 臉書專頁

「台南式」日前根據Instagram限時動態，簡單調查了台南粉絲最愛的連鎖手搖排行，可見大型連鎖如大苑子、清心福全、可不可熟成紅茶、迷客夏、麻古茶坊、50嵐全上榜，排行結果加碼貼到粉絲團後同樣引起關注。大部分鐵粉支持奪冠的「50嵐」實至名歸，也有人認為「麻古」應得第一，而台南限定的「識好茶」則憑藉伯爵拿鐵、伯爵紅茶備受好評，包含「波哥」、「双十八木」都讓網友直呼名次應該更靠前。

不過許多留言最質疑位居第五名的茶之魔手，笑言：「有茶魔！而且還蠻前面的！我是不是誤會什麼了」、「茶魔是反串嗎」、「茶魔是員工投票的嗎」，讓「台南式」親自回應分享茶魔於台南市佔率第一，且店數為第二名麻古的三倍以上，因此具有一定的客群。對此，亦有理智粉絲指出，最愛飲料跟好喝定義不同，投哪間飲料店是每個人的選擇。

圖／CoCo提供

貼文也釣出不在榜單上的品牌本身前往留言，像是CoCo都可「台南有人認識我嗎」、翰林茶館詢問「翰林茶館呢」、珍煮丹則表示：「台南人不喝珍煮母嗎」。不少粉絲也分享心目中的遺珠之憾，最常出現的有「布萊恩紅茶」、「紅太陽」、「自在軒」、「御私藏」、「茶湯會」、「大街茶坊」等，展現台南飲料店各有擁護者。

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