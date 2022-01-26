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霸氣！台南「茶之魔手」喊全年不漲價　網歪樓：一杯稀釋可以喝5杯超佛

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖一為人氣最高的山楂烏龍。圖／茶的魔手官網
圖一為人氣最高的山楂烏龍。圖／茶的魔手官網

疫情衝擊下各大業者陸續喊漲，台南茶飲品牌「茶の魔手（茶之魔手）」品牌昨（25日）逆向操作，宣佈旗下飲品2022年全年凍漲，更不畏言表示純茶利潤極高，不應將漲價成本轉嫁給消費者，讓網友直呼佛心企業。然而消息曝光後也引發歪樓的討論，「他們不是賣糖的嗎」、「來一杯糖半茶去冰」、「重點一杯茶魔還可以稀釋成5杯喝 佛爆」，但也有人敲碗到北部展店。

「茶之魔手」具有超過30年的歷史，在南部的連鎖店數媲美便利商店，也釣出鐵粉稱讚茶之魔手為少數全面使用台灣茶葉的店家。雖然近幾年各項國際原物料、運費等受疫情影響而調漲，導致全台餐飲掀起漲價潮，但「茶之魔手」老闆日前霸氣宣佈全年不漲價，並表示奶類產品將升級成歐洲進口極品專用奶精，喝起來更為濃醇，以力挺消費者，更直言以純茶為例利潤高，一杯35元已屬暴利，認為不應將漲價成本轉嫁給消費者。

對此，網友們形容品牌為「手搖飲界的正義」、「說實話的老闆」、「太狠了這波，必須用新臺幣教訓老闆」。值得一提的是，留言區也掀起了另一面向討論：「飲料甜就算了，老闆也這麼甜」、「看來糖的物價相對平穩」、「茶魔是買糖送茶飲，茶都用送的了沒有漲價的理由」、「重點一杯茶魔還可以稀釋成5杯喝 佛爆」、「我點茶魔都點兩倍糖，買來先倒掉一半加水稀釋，喝一口再倒水進去稀釋，這樣可以一直喝一直喝」，展現了民眾對品牌的印象及評價。

但也有支持者反映，「但我真的覺得超好喝，而且真的超便宜」、「快來北部開啊！」、「北部要不要開了啦」，近期春節到南部若想朝聖不妨，內行人推薦「山楂烏龍」，點無糖味道最佳。

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