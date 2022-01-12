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跳跳虎色「開運脆皮泡芙」全家新上市！義美奶茶新品「黃金烏龍拿鐵」第2件6折開喝

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@satani_blog授權、圖／IG@jyun791004授權
圖／IG@satani_blog授權、圖／IG@jyun791004授權

配合虎年新氣象，全家便利商店推出一波又一波新品，各款甜點、飲品的春節巧思也十分吸睛。最新登場的「開運黑糖脆皮泡芙」以亮橘色為基底搭配虎紋，像極了跳跳虎的經典配色，甜蜜滋味螞蟻人會愛；而聯名手搖中除了滴妹再睡5分鐘「焙香歐蕾」，義美新口味「黃金烏龍拿鐵」也準備攻下奶茶控的荷包，限時特價別錯過啦！

圖／IG@satani_blog授權
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全家脆皮泡芙系列為不少人的好評甜點系列，全新「開運黑糖脆皮泡芙」以濃郁牛奶內餡搭配流心黑糖蜜，讓大家用美好甜味展開新的一年，每顆45元，即日上市。值得一提的是，此次外觀也十分大「橘」大利，亮橘色的外觀加上巧克力脆皮的虎紋，讓人忍不住聯想到可愛的跳跳虎呢！

圖／IG@jyun791004授權
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而擁有多款神級熱銷品項的義美奶茶，此次打造一人能暢飲的「黃金烏龍拿鐵」，嚴選台灣焙火烏龍茶，加入100%濃郁厚乳，生乳含量高達50%以上，成就滑順奶茶新風味。每盒原價40元，截至2/8到全家購買享第二件6折，等於32元就能開喝，優惠於義美門市則截至2/10，全台都買得到。

圖／全家便利商店提供
圖／全家便利商店提供

此外，東區人氣飲料店SOMA也參戰超商飲料，開發「SOMA藍帶茶歐蕾」，選用三款紅茶搭配鮮乳，製成濃醇級奶茶，截至2/8享「兩件65元」，平均一件33元就能開喝台北質感手搖，亦可搭配零食小點心「SOMA藍帶茶歐蕾法國酥」，每份50元同享第二件6折特價。

圖／全家便利商店提供
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