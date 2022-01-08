全家3大早餐新歡！新品「鮪魚蛋沙拉夾心土司」雙餡滿足、再睡5分鐘「焙香歐蕾」新口味特價到過年

小孩子才做選擇！全家便利商店近期新推了雙餡款「鮪魚蛋沙拉夾心土司」，讓三明治粉絲買一份就能體驗兩種口味；而YouTuber滴妹手搖再睡5分鐘繼熱賣的「蜜香歐蕾」後將於1/12推出「焙香歐蕾」，截至2/8祭出「兩件65元」嘗鮮價，今天為大家盤點三款新品，讓大家一月早餐組合免煩惱。

「鮪魚蛋沙拉雙餡夾心土司」

圖／編輯攝影

全家匠土司主打三段式燒成鎖水工法成就濕潤口感，除了家庭號及單片吐司，夾心系列也是許多人的心頭好。如今品牌最新打造雙享夾心，1/4新登場的組合就有兩種經典風味，一款為原味土司搭配Q彈顆粒的雞蛋沙拉，另一則為天然小麥胚芽製成的小麥土司夾著鮪魚洋蔥，兩片裝39元，令選擇困難症買一包就搞定。

「仙女奶茶極鬆餅」

圖／編輯攝影

而風靡全台少女們的全家「仙女紅茶系列」，日前亦加入了神級甜點極鬆餅陣容，化作仙女奶茶鬆餅。鬆餅皮以仙女紅茶粉及黑糖製成，內餡則為仙女紅茶奶霜調配成的紅茶醬，雖一次單吃味道可能稍甜，切成一半分成4次吃頗有飽足感，搭配咖啡或熱茶實屬療癒早餐。每份售價35元，搭配大杯仙女紅茶還有49元優惠價，當做下午茶也超合適。

再睡5分鐘「焙香歐蕾」

圖／全家便利商店提供

滴妹手搖品牌再睡5分鐘從台北車站首店發跡，陸續展店至高雄、台南等，而首度進駐超商的聯名飲料「蜜香歐蕾」也成為奶茶迷掃貨目標。2022年品牌新增「焙香歐蕾」，強調使用特殊烘焙技術，萃取烏龍茶葉茶香，調入鮮乳混搭出新滋味，加上新模樣的樹懶包裝，勢必成為打卡新亮點。新品售價38元，1/12上市起至2/8為止還特別祭出「兩件65元」，讓全台路人粉、鐵粉一路喝到過年。

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