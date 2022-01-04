好市多新版「1kg草莓生乳酪蛋糕」開賣！鋪滿新鮮草莓＋濃郁奶酪價格超划算

草莓控2022首波主場來了！美式賣場好市多全新推出「草莓生乳酪蛋糕」，有別於去年登場的生乳酪慕斯版本，這次以雪白奶酪配上滿滿新鮮草莓切片，但看外觀已令人蠢蠢欲動，甜點迷手刀衝一波。

圖／擷取自 臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」@Daybuy Tw

好市多新上架的「草莓生乳酪蛋糕」以全麥餅為基底，淡粉內餡為綿密草莓生乳酪配奶酪，外層也由慕斯奶酪及切片草莓裝飾，賣相吸睛且果香味十足，一顆重達一公斤只要399元，高CP值作為派對甜點或生日蛋糕都十分划算。隨著新品消息曝光，立馬吸引大批會員躍躍一試，有實際嘗鮮的人反映味道不會過甜，整體好吃，但也有人直言味道一般，看來草莓蛋糕愛好者是時候親自出發鑒定啦！

圖／擷取自 臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」@Daybuy Tw

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