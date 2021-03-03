好市多最新「草莓生乳酪蛋糕」躍升話題甜點！堪稱CP值超高，乳酪慕斯+Oreo好邪惡

草莓控站出來！好市多每季推出的專屬甜點都有各自擁護者，因應草莓季也有不少人氣品項，像是前陣子深受好評的日式草莓大福、巨無霸「草莓卡士達塔」。如今好市多首推「草莓生乳酪蛋糕」，新品登場立馬吸引會員嚐鮮，大讚味道不甜膩，399元CP值極高，若分食美味更加分。

圖／FB「Costco好市多商品經驗老實說」Yi-jun Xie

好市多最新打造「草莓生乳酪蛋糕」，上面整齊鋪滿應季的草莓薄片，中間為檸檬味的生乳酪慕斯，底部則為OREO巧克力餅乾，整體吃起來微酸不甜膩，視覺也超吸睛，難怪成了不少3月壽星的生日蛋糕首選。許多網友近期在好市多社團推薦這款蛋糕，貼文一出湧入不少網友留言附和：「CP值高，人多一下子吃完」、「買到的這個草莓不酸，搭配咖啡很不錯！」、「覺得蠻好吃，沒那麼甜」、「難得買到不會膩的甜點 有點偏酸是真的」。

圖／FB「Costco好市多商品經驗老實說」林淑雅

但也有人直言：「其實這個的檸檬味大於草莓味...」、「（上層）是吉利丁口感，我比較愛乳酪的綿密！有點後悔買了它」、「許願以前的原味cheesecake回來！」也有饕客分享「不愛酸的別買，不像別款偏甜，這個比較不膩，一下子就吃光」，重乳酪粉絲、無法接受酸味的人可以根據真誠評價多加考慮。

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