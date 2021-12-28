TEATOP首推「哇沙米QQ奶茶」超狂新口味！連15天買一送一，滿額再送爽爽貓刮刮卡

誰說只有吃壽司才能配哇沙米！主打產銷一條龍的手搖品牌「TEA TOP第一味」最新打造2022新口味，以嗆辣山葵醬結合奶茶製成「哇沙咪QQ」，挑戰飲料迷的味蕾。為歡慶新品上市及迎春，品牌也祭出一系列優惠，包含長達半個月的買一送一、直到2月的滿額贈紅包組與爽爽貓刮刮卡等活動，鐵粉別錯過。

圖／TEATOP提供

TEA TOP將辣味哇沙米尬上甜蜜奶茶，新品「哇沙咪QQ」即將於2022/1/1新登場，一喝順口但後勁十足，配料則為滑順的茶凍及珍珠，據說還能隱約感受生魚片的口感，用創意風味開啟新的一年，截至1/15還有限定門市「買一送一」，揪團嘗鮮最划算。

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此外，12月才攜手爽爽貓祭出聯名的品牌，此次也配合春節特別開發「新春好禮禮盒」，內含梨山袋茶禮、爽爽貓撲克牌、閃亮提袋、套餐限定春福小春聯等，2022/1/3至1/10用380元預購「新春好禮禮盒」，1/16起取貨，作為送禮自用的新選項。

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另外，在2022/1/1至2022/2/5期間只要消費滿168元，即可免費獲贈一張爽爽貓紅包袋及燙金貼紙，截至2/15則有滿100元贈爽爽貓掛刮刮卡，兩款皆可累贈，惟限擇一活動贈送。

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