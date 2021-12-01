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TEA TOPx爽爽貓最萌聯名！獨家草莓手搖「奴才好了莓」、爽爽貓提袋＆冰霸杯好生火

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／TEA TOP提供
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貓奴們準備被萌翻！主打茶飲自產自銷一條龍的「TEA TOP第一味」最新與人氣插畫及LINE貼圖角色「爽爽貓」合作，配合草莓的冬季主場特製「奴才好了莓」專屬飲品，並加碼一系列聯名周邊，可愛冰霸杯、MIT鶯歌陶瓷杯墊、爽貓提袋應有盡有，讓鐵粉喝飲料還能帶走限定造型品項。

圖／TEA TOP提供
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TEA TOP第一味此次聯手爽爽貓祭出一系列聯名品項，嚴選高等日月潭紅茶結合自製綠茶凍及台灣草莓獨家打造「奴才好了莓」飲品，強調後韻回甘，冷飲熱飲各有不同風味，北部售價75元、中部68元。另一款雪白手搖「焦糖美莓」則使用鮮果粒加入甜蜜焦糖打製成冰沙，加入起司奶蓋更香醇，兩款杯身還有爽爽貓標誌，夢幻色系混搭可愛角色欠打卡。

圖／TEA TOP提供
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而爽爽貓粉絲會愛的周邊也將同步登場，設計均結合TEA TOP品牌代表色，製成實用度高的亮橘爽爽貓提袋、質感藍冰霸杯、MIT鶯歌陶瓷杯墊，還有帆布年曆陪伴鐵粉度過2022年，加購價以官方詳情為準。

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