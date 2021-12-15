白爛貓「聖誕版飲料提袋、湯碗組」好欠收！Mr.Wish最新聯名周邊加購，耶誕滿額再送50元

貓奴們注意！「Mr.Wish鮮果茶玩家」日前聯手人氣LINE貼圖「白爛貓」推出獨家手搖「白爛QQ水果茶」，因應聖誕加碼限定新品，凡消費滿額50元即可加購獨家白爛貓造型周邊，加上冬季2款夢幻大湖草莓飲品及限時優惠，最新消息別錯過。

「白爛QQ水果茶」。圖／Mr.Wish提供

白爛貓「聖誕款飲料提袋」。圖／Mr.Wish提供

Mr.Wish與白爛貓共同推出今年專屬限量周邊，「聖誕款飲料提袋」共有3款，深藍色調搭配聖誕白爛貓的搞怪圖樣十分逗趣，另有白爛貓滿版大臉喝飲料、耍爛躺在魚上的款式；而「白爛貓湯碗組」應景的白色極為吸睛，不論大小朋友用餐時都能會心一笑。

「白爛貓聖誕款隨身瓶」。圖／Mr.Wish提供

即日起只要Mr.Wish門市消費滿50元以上，即可用79元加購白爛貓「聖誕款飲料提袋」，3款限量供應、以門市為準；而「白爛貓湯碗組」則可用349元加購。不僅如此，若於聖誕檔期購買Mr.Wish隨身瓶裝飲品，也有機會收集限量「白爛貓聖誕款隨身瓶」，鐵粉要把握。

「微醺草莓歐蕾」及「草莓芝芝」同步開賣中。圖／Mr.Wish提供

草莓控另有嚴選大湖草莓製成的「微醺草莓歐蕾」及「草莓芝芝」飲品可選擇，建議即日起至12/31可透過「WISH果茶訂」你訂線上訂平台，單筆消費滿200元，即可免費獲得價值50元線上飲品優惠券，小資手搖族年末嘗鮮衝一波！

延伸閱讀：

．史上最高CP值！269元起開吃桃園火鍋＋自助吧吃到飽 近30種蔬食、副餐無限供應

．超高CP值「去骨鴨腿飯」只要90元！台南鳳姐鴨肉飯 限量美食未開門就大排長龍