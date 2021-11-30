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草莓控也能Chill！Mr.Wish「微醺草莓歐蕾」開賣，大湖草莓芝芝、厚奶濃醇回歸
入冬草莓季來了！手搖品牌Mr.Wish搶先於12/1推出草莓系列新品，除了帶著去年備受好評的「草莓芝芝」和「草莓厚奶」回歸，今年全新打造零酒精「微醺草莓歐蕾」，加入新鮮大湖草莓與牛奶冰沙，並加入蘭姆酒香果露提味，獨特草莓奶酒在聖誕、年末派對喝也超時尚。
主打鮮果茶的Mr.Wish此次優先祭出草莓季，新品「微醺草莓歐蕾」嚴選大湖草莓混搭牛奶冰沙，並調入蘭姆酒香果露升級風味，強調草莓奶酒的獨特香氣，零酒精也能盡情抒壓。而草莓控最愛的「草莓厚奶」整杯倒入半杯以上的草莓量，搭配特調濃郁厚奶製成濃醇級飲品，粉紅視覺也超吸睛。至於「草莓芝芝」則採用大湖草莓打成冰沙，上方覆蓋的芝士奶蓋更是靈魂主角，讓人一喝就上癮。
微醺草莓歐蕾大杯售價90元；草莓芝芝85元；草莓厚奶大杯85元、中杯60元，但只要在12/7前申辦Mr.Wish APP會員卡，當月每週都可在Mr.Wish APP領取草莓系列飲品「第二杯7折」優惠券，最低用51元就能喝到草莓厚奶，每週亦有不同品項好康，鐵粉必收。
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