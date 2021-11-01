聽新聞
test
0:00 / 0:00
免費加料到滿杯！文青手搖杯「春芳號」新推爆打檸檬茶，3款配料吃到飽
有怨念來杯「爆打檸檬茶」依等級打怪，還能免費加料加到飽！以古典花型設計手搖杯身吸引許多人打卡的「春芳號」，日前打造「爆打檸檬茶」依照豬隊友、慣老闆、渣男等三種等級區分酸度，到門市還能不限量免費加料，大口咀嚼一吐怨氣。
春芳號嚴選台灣農特產芭樂、荔枝、蘆薈、地瓜等產品支撐特色手搖，日前新推漸層飲「爆打檸檬茶」，飲料本身分成三種酸度，越高等級越酸，象徵爆打豬隊友、慣老闆、渣男，讓手搖控喝飲料消氣。而即日起至12/31至門市購買「爆打檸檬茶」還能免費加料，招牌黑白熊貓珍珠、椰果、愛玉統統都能混搭，份數不限，一杯加到滿為止最過癮。
延伸閱讀：
．「迷客夏ｘDuncan」聯名杯身＋3款漸層拿鐵！冬季新品登場，芝麻烏龍口味也有
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言