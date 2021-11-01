免費加料到滿杯！文青手搖杯「春芳號」新推爆打檸檬茶，3款配料吃到飽

有怨念來杯「爆打檸檬茶」依等級打怪，還能免費加料加到飽！以古典花型設計手搖杯身吸引許多人打卡的「春芳號」，日前打造「爆打檸檬茶」依照豬隊友、慣老闆、渣男等三種等級區分酸度，到門市還能不限量免費加料，大口咀嚼一吐怨氣。

圖／春芳號提供

春芳號嚴選台灣農特產芭樂、荔枝、蘆薈、地瓜等產品支撐特色手搖，日前新推漸層飲「爆打檸檬茶」，飲料本身分成三種酸度，越高等級越酸，象徵爆打豬隊友、慣老闆、渣男，讓手搖控喝飲料消氣。而即日起至12/31至門市購買「爆打檸檬茶」還能免費加料，招牌黑白熊貓珍珠、椰果、愛玉統統都能混搭，份數不限，一杯加到滿為止最過癮。

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