人手一杯的台灣之光！ 全台「黑糖珍珠鮮奶」推薦 珍奶控必收藏

手搖飲幾乎可以說是台灣文化的一個環節，人手一杯已經變成常態啦～隨著競爭越來越激烈，飲料也變得越來越有創意和吸引力，本期小編要來跟大家介紹全台有哪些好喝的黑糖珍珠鮮奶，如果你跟小編一樣是喝飲料一定要有珍珠的朋友，照過來照過來，以下選項都能滿足你的味蕾！

珍煮丹 黑糖珍珠鮮奶

推薦指數：★★★★★

珍煮丹 黑糖珍珠鮮奶。 圖／IG, r.k_food

珍煮丹是自創品牌，早期在士林夜市裡以攤位默默經營，後來展店才被大家所知（推薦給你：其他必喝的手搖飲料店），他們秉持著「珍珠煮成仙丹」，取名而成了珍煮丹，黑糖珍珠鮮奶就是他們的大招牌！店家經歷半年以上的研發，反覆研究調配，研發出最適合咀嚼的0.85公分珍珠，珍珠口感Q彈，每日現做，再搭配上店家嚴選的小農鮮奶，喝之前搖一搖，才不會感覺太過甜膩唷～

價格：中杯55元、大杯75元

位置：全台皆有分店

迷客夏Milk Shop 手炒黑糖鮮奶+珍珠

推薦指數：★★★★

迷客夏Milk Shop 手炒黑糖鮮奶+珍珠。 圖／IG, chi_thefoodaholic

迷客夏的黑糖珍珠鮮奶有點像夜市的黑糖牛奶加珍珠，不一樣的是店家手炒黑糖，黑糖採用小火慢慢熬煮，搭配一份白珍珠以及迷客夏自家的綠光鮮奶，不會過份甜膩簡直絕配，喝得出香醇濃厚的口感，冰的熱的都好喝哦（推薦給你：迷客夏多種飲品折5元）！

價格：中杯70元、大杯90元

位置：全台皆有分店

鹿角巷 黑糖鹿丸鮮奶

推薦指數：★★★★

鹿角巷 黑糖鹿丸鮮奶。 圖／IG, kk.hkeater

鹿角巷的黑糖鹿丸就是黑糖珍珠鮮奶，因為鹿角巷的招牌是一隻鹿，所以就取作鹿丸。為了增加珍珠吸取黑糖的入味的程度，以及最佳的Ｑ彈口感，鹿角巷經過多次嘗試與調整，才調配出獨家配方比例的全新鹿丸珍珠。黑糖珍珠採用手工現熬，熬煮時加入大量新鮮黑糖，經過繁瑣的步驟，讓黑糖漿吸入珍珠內，圓潤飽滿的珍珠口感Q軟帶點珍珠芯，相當彈牙～

價格：中杯55元、大杯75元

位置：台北南西、新竹巨城

黑糖奶奶 珍珠/粉角黑糖鮮奶

推薦指數：★★★★

黑糖奶奶 珍珠/粉角黑糖鮮奶。 圖／IG, w850ijay

高雄光華路上的黑糖奶奶，是一家文青的飲料專賣店（推薦給你：高雄超夯景點）黑糖奶奶的茶飲都是精心處理，提供健康、衛生又好喝的飲品，黑糖珍珠鮮奶是店內招牌，香氣迷人，使用福樂牛奶，口感柔和又順口，黑糖則採用新竹縣寶山鄉的黑糖，建議甜度要維持在七分以上才不會過於無味，搭配珍珠的甜味，超推的啦～也可以試試看+粉角，口感略有不同但一樣美味！

價格：中杯55元、大杯60元

位置：

光華一號鋪：高雄市苓雅區光華一路66號

十全二號鋪：高雄市三民區十全一路347號

鳳山三號鋪：高雄市鳳山區青年路二段582號

李圓圓Bubble Lee 黑糖圓圓純鮮奶

推薦指數：★★★★

李圓圓Bubble Lee 黑糖圓圓純鮮奶。 圖／IG, likkolifelog

淡水老街上也有一家專賣黑糖珍珠鮮奶的飲品店，叫做李圓圓 Bubble Lee，店剛開沒多久小編就跟朋友專程跑到淡水喝了，真的好喝～可以說是色香味俱全XD李圓圓Bubble Lee的黑糖珍珠是店家細心調製研發的喔！採用多種不同風味的黑糖，一口吸入，喝得出層次口感，連外國觀光客都很愛！難怪會成為淡水老街上爆紅的超人氣飲品店，走在路上幾乎人手一杯李圓圓。現在新北跟桃園也都有分店囉！（推薦給你：TOP20淡水住宿報給你）

價格：60

位置：淡水、新北、桃園

東洲黑糖奶舖 黑蛋奶

推薦指數：★★★★★

東洲黑糖奶舖 黑蛋奶。 圖／IG, ladyfufu613

發跡於台南的東洲黑糖奶舖於2006年創立，到台南一定要喝一杯「黑蛋奶」，也就是黑糖、波霸加鮮奶啦！這杯黑蛋奶之所以如此的熱門，除了擁有漸層虎斑紋，還有飽滿的波霸以及香氣逼人的黑糖，不管拍起來或喝起來都讓人超級滿意～現在除了台南，台中及高雄也都有店囉！

價格：中杯45元、大杯55元

位置：台南、台中、高雄

小茶齋 岩漿珍珠鮮奶

推薦指數：★★★★★

小茶齋 岩漿珍珠鮮奶。 圖／IG, __hanyi221

小茶齋從裝潢看起來就非常吸引小編，整體看起來既文青又乾淨，小編第一次喝純粹是因為店面好看才去買，沒想到它不僅好看，也很好喝呢！小茶齋販售的飲品選項也很多，不過推薦必喝的絕對是「岩漿珍珠鮮奶」啦！手工岩漿炒糖搭配慢火蜜糖珍珠，這光是看文字口水都流出來了～在牛奶裡喝的到黑糖香氣，珍珠非常Q彈，大推！

價格：中杯50元、大杯65元

位置：台北、新北、台中、雲林、高雄

小圓黑糖珍珠鮮奶

推薦指數：★★★★

小圓黑糖珍珠鮮奶。 圖／IG, joanna__0822

小圓黑糖珍珠鮮奶位於高雄，是附近大學生的最愛，也是在地人推薦的好味道～從小攤車一路做到現在有了店面，店家手炒濃郁的黑糖搭配Q彈的粉圓，再加入牛奶簡直完美，口感很有層次，我想這就是黑糖珍珠鮮奶的魅力所在吧！偷偷推薦一下金桔粉圓冰，不怕酸絕對要試試看，非常清爽消暑喔！

價格：中杯45元、大杯60元

位置：高雄市楠梓區楠梓新路255號

看完以上介紹，是不是也想趕快來一杯黑糖珍珠鮮奶？小編還是最懷念以前常喝的陳三鼎（甜的很過癮XD），不過有機會也想喝看看高雄的小圓，這些飲料顏色真的好適合打卡～下回經過上述的飲料店，不妨就買一杯來嚐嚐吧！

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