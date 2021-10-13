白爛貓手搖來了！Mr.Wish聯名新推「白爛QQ水果茶」 超萌造型周邊免費抽＋滿100送100

白爛貓鐵粉準備被萌翻！主打鮮果茶的品牌「Mr.Wish」首度跨界聯名麻糬爸創作的人氣LINE貼圖，全新打造「白爛QQ水果茶」及限定周邊，消費滿百再送一張白爛貓造型刮刮卡，可以刮中只送不賣的超萌周邊或現金折價券，搭配10/8上線的活動，再加碼100元回饋券，雙重好康必收。

圖／Mr.Wish提供 圖／Mr.Wish提供

Mr.Wish最新聯名款「白爛QQ水果茶」以品牌最受歡迎的配料「椰果」、「白玉珍珠」加持，基底則為百香果與芒果鮮果茶，不僅白爛貓粉絲會愛，咀嚼控也會一喝就上癮。而即日起凡到店消費滿100元，即可獲得一張刮刮卡，滿200元則有2張，若選擇外送也有滿200送一張、400兩張，以此類推，皆可累計。

圖／Mr.Wish提供

刮刮卡獎項除了有飲料折價券，最吸睛的莫過於有機會抽中白爛貓造型雨傘、白爛貓頸枕、白爛貓帆布包等超萌品項。現場也會開賣兩款周邊，分別為白爛貓特別設計款700cc L杯與隨身瓶，官方也透露預計11月份新推「白爛貓飲料提袋」，手搖控可以期待一波。此外，因應五倍券熱潮，品牌也推出滿100送100的「Wish 挺你振興券」，活動可併用，讓大家帶著滿滿回饋回家。

圖／Mr.Wish提供

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