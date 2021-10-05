五倍券新用法！星巴克、路易莎祭振興優惠　「全台6家咖啡&手搖」天天省荷包

紙本五倍券陸續開放預約，10/8正式開放領取，除了各大飯店、美食品牌祭出多項相關振興優惠，像是星巴克、路易莎等人氣咖啡與手搖也推出了專屬活動，今天為大家簡單統整6家品牌促銷，讓大家有新用法可以考慮，如有其他品牌相關新消息也會持續新增、更新。

（原文上線：2021/10/05 11:52；最新更新：2021/10/05 15:10）

星巴克：1000元入手10張135元飲料券

星巴克振興飲料券購買後截至2022/4/30都可至開放兌換的門市換取。圖／星巴克提供

星巴克日前快閃推出Plant Plan好友分享日，活動期間11:00至20:00到店購買含乳系列並升級燕麥奶，即享「買一送一」，截至10/8皆適用。而品牌也從10/8起開放振興優惠，截至2022/4/30若持1000元紙本振興五倍券，至星巴克指定實體門市全額換購星巴克振興飲料券，即可獲得10張135元飲料商品兌換券，每張可兌換任一杯135元（含）以下的飲料品項。兌換品項依各門市現貨為準，優惠無法併用，禁止轉售與退換貨。

此外，星巴克亦推出2款咖啡振興時光優惠組合，10/8起截至12/26憑紙本振興五倍券到店單筆消費，即可用200元入手派對零食組合（酸奶洋蔥爆米花、咖啡焦糖爆米花、椒香辣味爆米花、松露海鹽星格脆、星巴克脆米星、焦糖義大利脆餅）45元零食任選5包；500元則買得到價值600元的「蜜柚茶瓦納茶包組」，各行銷活動恕不合併使用，以上所有活動一律不適用於外送外賣、電話預訂與行動預點服務。

路易莎：寄杯8折、五倍券一律85折

路易莎10月推出五杯券及五倍券活動。圖／路易莎提供

連鎖咖啡品牌路易莎超前部署振興優惠，首波不限支付方式，即日起至10/15都可享「五杯券」優惠，購買一組寄5杯享8折好康，限同品項與規格，無法跨店兌換，期限截至2022/2/28。

而真正的五倍券活動則由10/8起至10/31為止，憑紙本五倍券消費一律享85折，一般門市還可找零，商場門市則以商場規範為準。提醒大家優惠無法併用，飲品品項以紙本Menu常態販售和生椰美式、生椰拿鐵為準。

85度C：買一送一券

85度C優惠不限支付方式。圖／85度C臉書專頁

10/8起至11/30，凡至85度C單筆消費滿額588元，不限五倍券支付，現金或電子支付同享一張免費「大杯咖啡」同品項買一送一券，購買後30天內皆可使用，限原店現場兌換。

黑浮咖啡、奎克咖啡、朗芙法式甜點：買500送500

黑浮咖啡拿鐵。圖／黑浮咖啡提供

黑浮國際餐飲集團旗下擁有黑浮咖啡、奎克咖啡、朗芙法式甜點等3大品牌，10/8至12/31特別集結全台17家門市推出「滿500送500」活動，活動期間持紙本五倍券消費，即可獲得2張「黑浮咖啡100元抵用券」、2張「奎克咖啡100元抵用券」及1張「朗芙法式甜點100抵用券」，未來再訪時滿額即可使用，享高達500元的回饋金。

朗芙蛋糕甜點示意圖。圖／黑浮集團提供

春陽茶事：免費加料

凡至春陽茶事使用紙本五倍券結帳，消費滿額200元享杯杯免費加料。圖／春陽茶事提供

除了咖啡、甜點，飲料迷也不能錯過這一波優惠。「春陽茶事」10/8起至11/30於全台門市推出五倍券活動，只要持紙本振興券單筆消費滿額200元，整單飲品一律開放「免費加料」，每杯都能享熱銷款珍珠、粉條、翡翠凍三選一，到店外帶及外送均適用，第三方平台則不參與活動。

而截至10/31若加入品牌LINE官方帳號，完成首筆消費還可獲得10點，下次到店可免費兌換50元飲品，鐵粉要把握！

圓稼：折價券免費送

圓稼主打嚼感奶茶，搭上五倍券熱潮祭出回饋。圖／圓稼提供

台中發跡的圓稼手搖也跟上這波振興，10/8起至11/14凡至全台門市採用五倍券現場消費，不限金額即可獲贈「圓稼飲品折價券」，滿200送70、滿500送175、滿1000送350，有效期為購買後三個月內，折價券送完為止，外送及線上訂餐不適用。

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