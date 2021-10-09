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星巴克「全品項買1送1」國慶連3天！10月萬聖黑貓杯款、咖啡新品一次看

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

除了一系列振興優惠、訂閱制消息及外送買一送一星巴克於國慶連假祭出快閃3天的星禮程會員限定「全品項買一送一券」，更提前曝光即將上市的2款果香系咖啡新品、萬聖節最萌黑貓商品等，四大亮點一次看。

星禮程會員買一送一：10/9至10/11

優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

星巴克即日起新推「咖啡隨行歡慶雙十」活動，星禮程會員截至10/11只要至門市消費或使用APP行動預點服務，金額不限一律可獲得「飲料好友分享」，每個帳號限一次，消費24小時內即會回饋至帳號，消費日後5天內到店購買任兩杯容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，飲料限當場一次領取。

此活動需要全額使用帳號中任一隨行卡或APP行動支付，才能獲得電子版買一送一券，活動不適用於外送外賣，優惠無法併用。

全品項85折派對：10/12

每回讓鐵粉買到剁手手的85折「初秋購物派對Shopping Party」於10/12登場，活動當天購買全品項商品即打85折，但不包含飲料、服務性商品、隨行卡及其儲值。而活動當天只要單筆消費折扣後滿500元，即可免費獲得「第二杯半價」小白單，1000元則有2張，以此類推，10/13至10/29期間可兌換。

此外，活動當天單筆折扣後消費滿1500元，還能領取星巴克清涼糖雙色收納袋，數量限量，送完為止。提醒大家活動當天暫停提供含飲料之糕點套餐組合，僅提供糕點單品點購85折，以上活動不適用於外送平台、行動預點服務，星巴克振興飲料券、紙本飲料券不計入滿額贈。

咖啡、美食新品：10/13上市

左圖為西印度櫻桃冷萃咖啡，右圖為西印度櫻桃紅茶。圖／星巴克提供
左圖為西印度櫻桃冷萃咖啡，右圖為西印度櫻桃紅茶。圖／星巴克提供

星巴克10月新一波飲料新品主打「西印度櫻桃冷萃咖啡」、「西印度櫻桃紅茶」，冷萃咖啡款加入了西印度櫻桃醬，調配出豐富的水果酸甜風味；而西方紅茶在櫻桃醬加持下，馥郁滋味大升級，冷熱皆宜。

美式玉米片起司餅乾售價40元，鹽之花雙色脆薯片每包55元。圖／星巴克提供
美式玉米片起司餅乾售價40元，鹽之花雙色脆薯片每包55元。圖／星巴克提供

此外，吃過好市多最夯纖三薯零嘴的人，也有星巴克牌的可以嘗鮮！「鹽之花雙色脆薯」嚴選台灣雙色地瓜製成脆片，每片撒上法國海鹽，鹹甜滋味令人上癮。而「美式玉米片起司餅乾」則在奶油餅乾加入起司粉，再沾上玉米脆片烤製而成，酥脆外皮及鬆軟餅皮的組合超欠吃。

萬聖節限定黑貓新品：10/13上市

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

待十月連假結束後，代表萬聖節也即將登場。備受粉絲喜愛的黑貓系列商品，每年上市都掀起貓奴搶購潮，今年度於10/13開賣，超過30款萬聖節品項讓大家收藏。像是從顯眼的南瓜上冒頭的「黑貓南瓜嬉戲馬克杯」、伸懶腰姿勢的「黑貓精靈趣味馬克杯」、帶著紫色魔法帽的腼腆版「黑貓魔法帽馬克杯」都可愛指數爆表，還有雙層透明玻璃杯「黑貓精靈搗蛋玻璃杯」，更有黑貓造型的萬聖魔法術茶壺，每款都誘發收藏慾。

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

而黑貓模樣的提袋、杯墊、黑貓尾巴環保餐具組、貓掌側背包等，同樣為實用性高的必收品項。此外，線上門市10/17也獨家販售個性黑貓眼鏡收納包、貓掌造型票卡零錢包、晶透黑貓提袋、南瓜黑貓盤等，另有清新色系的「淘氣小貓、別出星柴」隨行杯袋與星巴克麻布拼接提袋，統統500元有找。

別出星柴、淘氣小貓早前曾推出圓胖版可愛馬克杯，如今變身隨行杯袋。圖／星巴克提供
別出星柴、淘氣小貓早前曾推出圓胖版可愛馬克杯，如今變身隨行杯袋。圖／星巴克提供
麻布拼接提袋時尚又質感，每個480元，線上門市10/13上市。圖／星巴克提供
麻布拼接提袋時尚又質感，每個480元，線上門市10/13上市。圖／星巴克提供

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別出星柴、淘氣小貓早前曾推出圓胖版可愛馬克杯，如今變身隨行杯袋。圖／星巴克提供
別出星柴、淘氣小貓早前曾推出圓胖版可愛馬克杯，如今變身隨行杯袋。圖／星巴克提供

星巴克 咖啡 萬聖節 連假

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