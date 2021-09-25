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7元喝星巴克、翰林茶館「珍奶買1送1」！2大超殺週年慶限時優惠

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee) 、翰林茶館官方粉絲頁
圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)翰林茶館官方粉絲頁

咖啡控、珍奶迷專屬好消息登場！今天要跟大家分享兩大週年慶限時優惠，其中KLOOK限量祭出只要7元的「110元星巴克飲料券」、翰林茶館也因應35歲生日特別推出「國宴珍奶買一送一」，相關活動最晚截至十月底，開搶時間先筆記！

KLOOK快閃優惠末場「7元星巴克」：9/27 12:00

圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

為歡慶七歲生日，KLOOK近期分批推出一系列限時優惠，而最後一波「逢7搶7」限量快閃好康落在9/27。除了早前秒殺的7元迷客夏，壓軸派出了星巴克登場，9/27 12:00準時開放限量搶購。

當天只要輸入優惠碼就能用7元銅板價購買飲料券，至全台星巴克門市兌換價值110元（含）以下的飲料，包含特大杯「每日精選咖啡、咖啡密斯朵」、大杯「美式咖啡」、小杯「那堤」等提神醒腦的咖啡飲品。

翰林茶館「國宴珍奶買一送一」：10/9、10/10

圖／翰林茶館官方粉絲頁
圖／翰林茶館官方粉絲頁

號稱於1986年研發出「世界第一杯珍珠奶茶」的翰林茶館以原創黑及白珍珠奶茶、熊貓珍奶備受粉絲喜愛，這回配合品牌自訂的10月「珍珠奶茶誕生月」，以粉絲敲碗的願望為出發推出三大好康。

只要於10/9至10/10當天至全台門市外帶特大杯「國宴珍奶」，即可享有限時兩天的買一送一，每人限購2組。而10月起每週六、日的12:00至20:00若購買特大杯「熊貓珍奶」亦有第二杯半價優惠，活動正好截至10/31都適用。另外，10/23至10/24亦有「熊貓珍奶第二杯35元」特價，外帶特大杯限定、每人限購2組。

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