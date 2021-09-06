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迷客夏7元珍珠紅茶拿鐵、犇鐵板燒買1送1！KLOOK週年慶餐飲優惠一覽

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／迷客夏提供、KLOOK
圖／迷客夏提供、KLOOK

KLOOK平台為歡慶7週年推出一系列生日優惠，除了有樂園門票下殺4折、泡湯買一送一等，今天要跟大家精選限定美食類別促銷。9月活動也加碼限時3天好康，首波將於9/7中午12點登場，7元迷客夏、77元入手媽咪雞蛋仔100元現金券等，一篇跟上設鬧鐘線上搶。

圖／迷客夏提供
圖／迷客夏提供

為慶祝7歲生日，KLOOK推出「逢7搶7」活動，官方分別於9/7、9/17、9/27的中午12點推出限量商品超殺價，首波登場的9/7有迷客夏熱銷品項，當日輸入優惠碼即可用7元買到珍珠伯爵紅茶拿鐵，另可用77元搶購「媽咪雞蛋仔」100元現金券；晚間7點則有70元旅遊金、500元住宿抵用金等優惠接力。

圖／犇 鐵板燒官方臉書
圖／犇 鐵板燒官方臉書

此外，9/17至9/20期間也有美食買一送一，包含頂級鐵板燒料理品牌「犇鐵板燒」極致海陸單人饗宴買一送一，現省990元、不限平假日皆可適用；成旅晶贊飯店內的「柏克菲餐廳」也同步推出單人義式料理及異國美食料理「套餐買一送一」。

圖／OKmart提供
圖／OKmart提供

另外，凡於KLOOK上預訂高鐵國旅聯票或客運車票，9/9起至全台OK超商取票，即可獲得OK Café大杯「莊園級美式、拿鐵」20元折價券，兌換至11/9，數量有限，送完為止。

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