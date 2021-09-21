中秋最新解膩款手搖！​鶴茶樓「香瓜金萱青茶」、必可蜜「青檸冰露」爆料上市

中秋連假來到尾聲，除了有各品牌限時優惠，人氣手搖也陸續卡在佳節期間推出新品，​鶴茶樓以香瓜混搭金萱茶、必可蜜則以整顆新鮮檸檬打造「青檸冰露」，讓大家收假也能開喝。

圖／鶴茶樓提供

鶴茶樓新品「香瓜金萱青茶」以高山金萱青茶為茶湯，搭配甜蜜香瓜打製成的冰沙，每口還能喝到切丁的果肉，豐富口感與香氣配大餐超解膩。每杯65元，大杯則售價75元，每日限量供應，外送也適用。

圖／必可蜜提供

另一品牌必可蜜則推出「爆打系列」的「青檸冰露」，採用整顆新鮮檸檬、用「棒子」槌打檸檬萃取原汁，讓飲品還能感受檸檬纖維、檸檬皮，搭配清爽的鮮翠綠茶及淡淡大馬士革玫瑰花香，炎熱天氣來一杯消暑又醒腦，一杯喝完超過癮，即日正式開賣。而品牌也將於9/27在必可蜜微風信義店舉辦實體聯名活動，屆時老闆簡沛恩也將到場，粉絲們先筆記！

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