一年只賣1天！大苑子「國民甜點」中秋新品快閃 「綠繡眼」連3天買1送1

中秋飲料優惠接力來！主打台灣鮮果的手搖品牌「大苑子」因應中秋推出限時3天買一送一，再加碼長達的10天「芭樂檸檬」2杯99元特價券，還有只賣一天的限量飲品「國民甜點」，3大新消息一次跟上！

圖／大苑子提供

配合中秋佳節，大苑子祭出APP會員獨家好康，今（15日）晚上8點起至品牌APP領取優惠券，即可在9/16至9/19一杯價喝兩杯「綠繡眼」。飲品以翡翠綠茶及屏東九如檸檬調配成茶湯，加上梅子提味及脆纖果配料，豐富口感讓人一喝就上癮。

此外，9/20起至9/30則由暢銷商品「芭樂檸檬」2杯99元特價接手，酸甜水果風味爽口又營養，活動期間天天都能於APP領取優惠券，再至門市憑券購買即可。兩大優惠不限量發放，每位會員每日皆可領取。

圖／大苑子提供

值得一提的是，大苑子玩起創意，於9/21中秋節當天快閃推出懷舊風「國民甜點」，新品以鳳梨搭配經典奶香，每口猶如雲朵化開的口感十分療癒。一年只有一天喝得到，每店限量30杯，想嘗鮮的鐵粉記得把握啦！

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