「布丁狗布丁捲、大耳狗奶凍捲」可愛瘋！Hello Kitty親子餐廳推全新甜點&餐具組

召喚甜點控！苗栗「Hello Kitty蘋果村親子餐廳」以三麗鷗明星主角打造主題餐點、遊樂園區及用餐環境，繼8月下旬帶著新菜單及樂園優惠回歸，這回再度打造季節限定甜點，以大耳狗、布丁狗祭出三款獨家造型甜點，加碼野餐風兒童餐具，準備收服大小朋友的心。

圖／Hello Kitty 蘋果村親子餐廳提供

「Hello Kitty蘋果村親子餐廳」新推的甜點每份80元吃得到，淺藍色吸睛款「大耳狗奶凍捲」以原味戚風蛋糕夾滿卡士達和奶凍，讓大家不到宜蘭也能嘗到媲美經典伴手禮的風味。而「布丁狗布丁捲」則為巧克力戚風蛋糕體，配上卡士達和布丁，手繪的表情更是打卡亮點。

圖／Hello Kitty 蘋果村親子餐廳提供

另一款「大耳狗提拉米蘇」則在苦甜的提拉米蘇甜點加上大耳狗達克瓦茲，升級了口感，少女們也會愛。

圖／Hello Kitty 蘋果村親子餐廳提供

此外，除了能到現場樂園放電，餐廳也以最受歡迎的主人公「Hello Kitty」、「布丁狗」、「大眼蛙」新推竹纖維兒童餐具，每款採圓弧角度設計出湯碗、分隔式餐盤、水杯、叉子及湯匙5件組，集結耐摔、環保的功能，讓小孩看見可愛的卡通主動乖乖吃飯，每組售價599元。

Hello Kitty蘋果村親子餐廳

地址：苗栗縣頭份市中華路1355號1樓營業時間：週二至週五11:00-20:30（星期一公休）；週六日&國定假日11:00-19:30

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