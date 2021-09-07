快訊

基隆也強化2級警戒 林右昌：中秋公共場所禁烤肉

藍白合沒戲？柯P堅走自己的路 國民黨怕被蠶食成「小藍」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「布丁狗布丁捲、大耳狗奶凍捲」可愛瘋！Hello Kitty親子餐廳推全新甜點&餐具組

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／Hello Kitty 蘋果村親子餐廳提供、編輯攝影
圖／Hello Kitty 蘋果村親子餐廳提供、編輯攝影

召喚甜點控！苗栗「Hello Kitty蘋果村親子餐廳」以三麗鷗明星主角打造主題餐點、遊樂園區及用餐環境，繼8月下旬帶著新菜單及樂園優惠回歸，這回再度打造季節限定甜點，以大耳狗、布丁狗祭出三款獨家造型甜點，加碼野餐風兒童餐具，準備收服大小朋友的心。

圖／Hello Kitty 蘋果村親子餐廳提供
圖／Hello Kitty 蘋果村親子餐廳提供

「Hello Kitty蘋果村親子餐廳」新推的甜點每份80元吃得到，淺藍色吸睛款「大耳狗奶凍捲」以原味戚風蛋糕夾滿卡士達和奶凍，讓大家不到宜蘭也能嘗到媲美經典伴手禮的風味。而「布丁狗布丁捲」則為巧克力戚風蛋糕體，配上卡士達和布丁，手繪的表情更是打卡亮點。

圖／Hello Kitty 蘋果村親子餐廳提供
圖／Hello Kitty 蘋果村親子餐廳提供

另一款「大耳狗提拉米蘇」則在苦甜的提拉米蘇甜點加上大耳狗達克瓦茲，升級了口感，少女們也會愛。

圖／Hello Kitty 蘋果村親子餐廳提供
圖／Hello Kitty 蘋果村親子餐廳提供

此外，除了能到現場樂園放電，餐廳也以最受歡迎的主人公「Hello Kitty」、「布丁狗」、「大眼蛙」新推竹纖維兒童餐具，每款採圓弧角度設計出湯碗、分隔式餐盤、水杯、叉子及湯匙5件組，集結耐摔、環保的功能，讓小孩看見可愛的卡通主動乖乖吃飯，每組售價599元。

Hello Kitty蘋果村親子餐廳

地址：苗栗縣頭份市中華路1355號1樓
營業時間：週二至週五11:00-20:30（星期一公休）；週六日&國定假日11:00-19:30

延伸閱讀：

韓國瘋洗版的「乳酸多多冰棒」全家買得到！養樂多造型萌翻，融化再吃才叫內行

肯德基隱藏版優惠碼！49元有「2顆蛋撻+2杯冰紅茶」、炸雞桶&蛋撻&雞塊現省269

蛋糕 親子餐廳 野餐 甜點 主題餐廳 苗栗美食

相關新聞

「布丁狗布丁捲、大耳狗奶凍捲」可愛瘋！Hello Kitty親子餐廳推全新甜點&餐具組

召喚甜點控！苗栗「Hello Kitty蘋果村親子餐廳」以三麗鷗明星主角打造主題餐點、遊樂園區及用餐環境，繼8月下旬帶著新菜單及樂園優惠回歸，這回再度打造季節限定甜點，以大耳狗、布丁狗祭出三款獨家造型

「吉拿月餅」夾滿芋泥＆鹹蛋黃！台北吉拿圈咖啡邪惡甜點一周限定

源自韓國的Churros「吉那圈咖啡」於台北共有三家分店，配合即將來臨的中秋節，特別帶著去年熱銷款「吉那月餅」回歸，每顆以獨特吉拿餅皮包裹厚實綿密的芋泥及鹹蛋黃，豐富滋味挑戰甜點控最難忘的月餅順位，限

買6送2！Mister Donut「4款寶可夢甜甜圈」再度登場

繼去年推出「寶可夢甜甜圈」之後，Mister Donut今年於9月7日起，再推出全新口味的寶可夢甜甜圈，除了皮卡丘甜甜圈...

輕盈版奶蓋！迷客夏全新「雲奶霜系列」7款茶湯任搭，9元開喝一日線上搶

連鎖手搖飲「迷客夏」8月底登場的「娜杯紅茶」、「娜杯紅茶拿鐵」，甫一上市成為熱銷嘗鮮飲品，如今品牌接力推出「Kumo雲奶霜系列」，獨創輕盈版奶蓋搭配鎮店單茶，讓茶控能夠品味7款風味，9/9當天還攜手蝦

韓國瘋洗版的「乳酸多多冰棒」全家買得到！養樂多造型萌翻，融化再吃才叫內行

台灣人最新夏天救贖來襲！韓國消暑系「乳酸多多冰棒」於當地上市後備受歡迎，除了被形容猶如召喚回憶的味道，可愛的包裝也自5月起洗版IG版面，搜尋品項韓文原名即會跳出清一色的打卡照片。如今這款療癒冰品即將於

夢幻紫薯千層、少女系莓果蒙布朗！Lady M新品限定登場

隨著秋季到來，Lady M推出期間限定的新品「紫薯千層」，另外還有「莓果蒙布朗」同步登場。另外饒富秋意色彩的「桂花千層」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。