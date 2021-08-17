200坪「三麗鷗遊樂園」2人同行1人免費！Hello Kitty親子餐廳「布丁狗餐點」領銜新菜單回歸

苗栗親子餐廳「Hello Kitty蘋果村」去年夏季登場後成為許多家長溜小孩的新天地，也是三麗鷗家族粉絲的朝聖必訪。隨著疫情降溫，恢復內用的主題餐廳也即將於8/20起，帶著一系列超萌造型新菜色升級回歸，而心心念念的遊樂園區也將同步開放，屆時將祭出一大一小同行「大人免費」的好康，讓民眾用餐也能安心放電。

「布丁狗炸雞圈圈鬆餅」以雙層酥炸甜甜圈為本體，搭配炸雞塊，鹹甜下午茶超上癮。圖／Hello Kitty蘋果村親子餐廳提供

為歡慶布丁狗25周年，「Hello Kitty蘋果村親子餐廳」今年最新打造療癒系餐點，以「布丁狗照燒雞腿排」套餐為首，祭出最新「蛋黃哥醬燒頂牛丼」、「大眼蛙西京鮭魚排」、「大耳狗陶煮炸豬排」、「醬油豚骨叉燒拉麵」等三麗鷗明星餐點，8/20正式上市。除了正餐，店家也研發鹹點輕食如「布丁狗炸雞圈圈鬆餅」、「Hello Kitty總匯烙餅」，甜食亦有夢幻視覺的「大耳狗雪莓娘」、「蛋黃哥起司棉花糖鬆餅」，加上6款特色飲品，鹹甜一次包辦。

「大眼蛙西京鮭魚排」、「大耳狗陶煮炸豬排」餐點皆有可愛造型相伴。圖／Hello Kitty蘋果村親子餐廳提供 2021夏季菜單共推出6款異國風新飲品，夏威夷摩摩渣渣、泰式奶茶、香蕉燕麥牛奶應有盡有。圖／Hello Kitty蘋果村親子餐廳提供

至於蘋果村最受歡迎的6大園區，也在疫情緩和後正式於8/20開放，官方將全面配合防疫措施，並採人流控管。值得一提的是，活動期間特別祭出新優惠，只要兩人同行（一大一小）即可享大人免費入場優待，可作為疫後一家人的出遊清單之一。

店內以三麗鷗明星為主角打造各式主題園區。圖／Hello Kitty 蘋果村親子餐廳提供

Hello Kitty蘋果村親子餐廳

地址：苗栗縣頭份市中華路1355號1樓營業時間：週二至週五11:00-20:30（星期一公休）；週六日&國定假日11:00-19:30

店內以三麗鷗明星為主角打造各式主題園區。圖／Hello Kitty 蘋果村親子餐廳提供

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